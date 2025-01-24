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"Экономическое безумие". Запад счел тщетными надежды на ресурсы Украины

"Экономическое безумие". Запад счел тщетными надежды на ресурсы Украины - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Экономическое безумие". Запад счел тщетными надежды на ресурсы Украины

Надежды Запада на то, что Украина с ним расплатится за военные поставки своими богатыми природными ресурсами, все более становится несостоятельной по мере... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T12:21+0300

2025-01-24T12:21+0300

2025-01-24T12:21+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Надежды Запада на то, что Украина с ним расплатится за военные поставки своими богатыми природными ресурсами, все более становится несостоятельной по мере продвижения российской армии, пишет Responsible Statecraft.Как отмечается, за пять месяцев Россия забрала у Украины обширные участки в Донбассе, где добывается уголь, литий и уран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако западные политики все еще цепляются за веру в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы выплатить постоянно растущую кучу долгов Украины. Это экономическое безумие", — подчеркнул автор.Он напоминает, что в начале масштабного наступления ВС России успешно штурмовали Угледар, место со значительными запасами угля, заняв его 1 октября. Это открыло путь к взятию под контроль больших участков земли на юге.После очевидного окружения Великой Новоселки в последние дни один из трех украинских блоков извлекаемого лития теперь находится в непосредственной близости к зоне боевых действий.Российские вооруженные силы обошли Покровск и заняли урановую шахту. За последние недели российские войска также заняли самый важный шахтный комплекс Украины по добыче коксующегося угля в Песчаном. Там производился коксующийся уголь для 65% производства стали в Украине, и сейчас есть опасения, что украинское производство стали может в 2025 году упасть до 10% от довоенного уровня.С тех пор, как в ноябре был избран президент США Дональд Трамп, продвижение России постепенно ускорялось. Сегодня она находится на грани завершения взятия под контроль богатого углем бастиона Торецк, констатирует издание.До кризиса в Украине, начавшегося в конце 2013 года, добывающий сектор составлял более трети от общего объема экспорта , а сельскохозяйственная продукция составляла треть этой стоимости. Сегодня ситуация изменилась, и сельское хозяйство стало крупнейшим сектором экспорта.Заняв все угольные, урановые и литиевые рудники, Россия отрезает важный источник украинского богатства, указывает автор. Украина сталкивается с более глубоким дефицитом текущего счета, поскольку ее сельскохозяйственный сектор не в состоянии компенсировать разницу за счет потерянного экспорта полезных ископаемых.Политики США и Великобритании видят большую потенциальную выгоду в доступе к богатствам Украины, когда военные действия, наконец, закончатся. Forbes Ukraineоценивает полезные ископаемые в 14,8 триллиона долларов, однако чуть более половины этой территории приходится на четыре восточных региона Украины, которые Россия заняла и где она каждый день берет под контроль новые территории, подчеркивается в публикации.

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украина, уголь, днр, литий, уран