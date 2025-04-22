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Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5%
Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ
Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5%
Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году составила 54,3 миллиона тонн, сократившись на 10,5% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за ремонтных работ на НПЗ в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году составила 54,3 миллиона тонн, сократившись на 10,5% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за ремонтных работ на НПЗ в России, следует из годового отчета компании. "По итогам 2024 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 54,3 миллиона тонн по сравнению с 60,7 миллиона тонн в 2023 году. Снижение объёма переработки в основном обусловлено ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете "Лукойла". В группу "Лукойл" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 65 миллионов тонн в год (без учета мини-НПЗ). Объем переработки в прошлом году составил 66% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 75% суммарных объемов переработки, или 40,8 миллиона тонн, тогда как на европейские пришлось 13,5 миллиона тонн. Последний показатель на 18% меньше год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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Энергетика, Нефть, ПЕРМЬ, ВОЛГОГРАД, НПЗ, Лукойл
Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5%
"Лукойл" в 2024 году снизил переработку нефти на 10,5%
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году составила 54,3 миллиона тонн, сократившись на 10,5% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за ремонтных работ на НПЗ в России, следует из годового отчета компании.
"По итогам 2024 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 54,3 миллиона тонн по сравнению с 60,7 миллиона тонн в 2023 году. Снижение объёма переработки в основном обусловлено ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете "Лукойла".
В группу "Лукойл" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 65 миллионов тонн в год (без учета мини-НПЗ).
Объем переработки в прошлом году составил 66% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 75% суммарных объемов переработки, или 40,8 миллиона тонн, тогда как на европейские пришлось 13,5 миллиона тонн. Последний показатель на 18% меньше год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%