https://1prime.ru/20250422/neft-856928335.html

Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5%

Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ

Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году сократилась на 10,5%

Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году составила 54,3 миллиона тонн, сократившись на 10,5% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за ремонтных работ на НПЗ в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:08+0300

2025-04-22T17:08+0300

2025-04-22T17:08+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" в 2024 году составила 54,3 миллиона тонн, сократившись на 10,5% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за ремонтных работ на НПЗ в России, следует из годового отчета компании. "По итогам 2024 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 54,3 миллиона тонн по сравнению с 60,7 миллиона тонн в 2023 году. Снижение объёма переработки в основном обусловлено ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете "Лукойла". В группу "Лукойл" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 65 миллионов тонн в год (без учета мини-НПЗ). Объем переработки в прошлом году составил 66% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 75% суммарных объемов переработки, или 40,8 миллиона тонн, тогда как на европейские пришлось 13,5 миллиона тонн. Последний показатель на 18% меньше год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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нефть, пермь, волгоград, нпз, лукойл