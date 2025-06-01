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Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах - 01.06.2025, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T18:29+0300
2025-06-01T18:29+0300
спецоперация на украине
иркутская область
россия
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ивановская область
амурская область
брянская область
рязанская область
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указали в ведомстве.Возгорания уже потушили, жертв нет.Кроме того, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.В ведомстве уточнили, что некоторых участников терактов удалось задержать.
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иркутская область, россия, всу, ивановская область, амурская область, брянская область, рязанская область
Спецоперация на Украине, Иркутская область, РОССИЯ, ВСУ, Ивановская область, Амурская область, Брянская область, Рязанская область
18:29 01.06.2025
 
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах

Минобороны сообщило о теракте Киева в отношении аэродромов в пяти регионах России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны.
"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указали в ведомстве.
Возгорания уже потушили, жертв нет.
Кроме того, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В ведомстве уточнили, что некоторых участников терактов удалось задержать.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
В Иркутской области закрыли движение на трассе Р-255
18:08
 
Спецоперация на УкраинеИркутская областьРОССИЯВСУИвановская областьАмурская областьБрянская областьРязанская область
 
 
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