https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах - 01.06.2025, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T18:29+0300
2025-06-01T18:29+0300
2025-06-01T18:29+0300
спецоперация на украине
иркутская область
россия
всу
ивановская область
амурская область
брянская область
рязанская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_588e5e35fbc0544baa361453aea3ec84.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указали в ведомстве.Возгорания уже потушили, жертв нет.Кроме того, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.В ведомстве уточнили, что некоторых участников терактов удалось задержать.
https://1prime.ru/20250601/closed-858100643.html
иркутская область
ивановская область
амурская область
рязанская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_e17a5042a7f0f14e9989ded5f302d269.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, россия, всу, ивановская область, амурская область, брянская область, рязанская область
Спецоперация на Украине, Иркутская область, РОССИЯ, ВСУ, Ивановская область, Амурская область, Брянская область, Рязанская область
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
Минобороны сообщило о теракте Киева в отношении аэродромов в пяти регионах России
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны.
"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указали в ведомстве.
Возгорания уже потушили, жертв нет.
Кроме того, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В ведомстве уточнили, что некоторых участников терактов удалось задержать.
В Иркутской области закрыли движение на трассе Р-255