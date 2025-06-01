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Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах

Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах - 01.06.2025, ПРАЙМ

Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах

Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T18:29+0300

2025-06-01T18:29+0300

2025-06-01T18:29+0300

спецоперация на украине

иркутская область

россия

всу

ивановская область

амурская область

брянская область

рязанская область

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести теракты с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в пяти регионах России, сообщило Министерство обороны."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указали в ведомстве.Возгорания уже потушили, жертв нет.Кроме того, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.В ведомстве уточнили, что некоторых участников терактов удалось задержать.

https://1prime.ru/20250601/closed-858100643.html

иркутская область

ивановская область

амурская область

рязанская область

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иркутская область, россия, всу, ивановская область, амурская область, брянская область, рязанская область