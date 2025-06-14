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ВС России освободили Зеленый Кут в ДНР
ВС России освободили Зеленый Кут в ДНР - 14.06.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили Зеленый Кут в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T13:43+0300
2025-06-14T13:43+0300
2025-06-14T13:43+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВС РФ, ДНР
ВС России освободили Зеленый Кут в ДНР
Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области