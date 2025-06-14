https://1prime.ru/20250614/tela-858481466.html

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ

Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:35+0300

2025-06-14T14:35+0300

2025-06-14T14:35+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. "Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства. Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.

https://1prime.ru/20250614/tela-858481072.html

украина

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украина, россия, вс рф, погибшие