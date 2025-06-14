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Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ
Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:35+0300
2025-06-14T14:35+0300
2025-06-14T14:35+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. "Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства. Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
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украина, россия, вс рф, погибшие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВС РФ, погибшие
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, передают СМИ
РИА Новости: Украина в субботу не передала РФ ни одного тела погибших солдат
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
"Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства.
Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ, сообщают СМИ