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СМИ узнали, почему страны G7 не могут снизить потолок цены на нефть из РФ
СМИ узнали, почему страны G7 не могут снизить потолок цены на нефть из РФ - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему страны G7 не могут снизить потолок цены на нефть из РФ
Усилия в направлении договоренности о снижении потолка цены на нефть из России в рамках предстоящего саммита G7 осложняются ростом цен на топливо в мире,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:19+0300
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энергетика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усилия в направлении договоренности о снижении потолка цены на нефть из России в рамках предстоящего саммита G7 осложняются ростом цен на топливо в мире, наблюдаемым после воздушных ударов Израиля по Ирану, передает агентство Рейтер. Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского союза и приглашённые страны-партнёры. "Усилия с целью достигнуть договоренности о снижении потолка цены G7 на российскую нефть, даже если (президент США Дональд - ред.) Трамп решит отказаться от участия в них, осложняются ростом цен на нефть с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану 12 июня", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатические источники. После этого, в пятницу, котировки нефти в мире подскочили примерно на 7%. При этом с началом новой недели наблюдается небольшая коррекция - примерно на 1%. В итоге цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent достигает 73,5 доллара за баррель. Рейтер также указывает на то, что Канада отказалась от стремления добиться всеобъемлющего коммюнике по итогам мероприятия, и вместо этого работает над принятием заявления председателя саммита, в котором будет кратко изложено содержание дискуссий сторон. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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нефть, иран, израиль, сша, али хаменеи, ксир
Энергетика, Нефть, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи, КСИР
СМИ узнали, почему страны G7 не могут снизить потолок цены на нефть из РФ
Reuters: намерения G7 снизить потолок цены на нефть из РФ осложняются ростом цен
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усилия в направлении договоренности о снижении потолка цены на нефть из России в рамках предстоящего саммита G7 осложняются ростом цен на топливо в мире, наблюдаемым после воздушных ударов Израиля по Ирану, передает агентство Рейтер.
Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского союза и приглашённые страны-партнёры.
"Усилия с целью достигнуть договоренности о снижении потолка цены G7 на российскую нефть, даже если (президент США Дональд - ред.) Трамп решит отказаться от участия в них, осложняются ростом цен на нефть с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану 12 июня", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатические источники.
После этого, в пятницу, котировки нефти в мире подскочили примерно на 7%. При этом с началом новой недели наблюдается небольшая коррекция - примерно на 1%. В итоге цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent достигает 73,5 доллара за баррель.
Рейтер также указывает на то, что Канада отказалась от стремления добиться всеобъемлющего коммюнике по итогам мероприятия, и вместо этого работает над принятием заявления председателя саммита, в котором будет кратко изложено содержание дискуссий сторон.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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