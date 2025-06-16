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Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива, пишет турецкая проправительственная газета... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T07:52+0300

2025-06-16T07:52+0300

2025-06-16T08:05+0300

нефть

энергетика

экономика

иран

ормузский пролив

израиль

али хаменеи

ксир

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АНКАРА, 16 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил 14 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до 120-130 долларов. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив", - пишет издание. Издание предполагает, что конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться еще некоторое время. "Влияние войны на экономику зависит от того, как долго будут продолжаться эти атаки и будут ли они углубляться. Если война будет продолжаться, то есть опасения, что она окажет разрушительное воздействие на экономику. Но если война закончится в течение 14 дней, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным", - пишет газета. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250614/proliv-858487664.html

иран

ормузский пролив

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нефть, иран, ормузский пролив, израиль, али хаменеи, ксир