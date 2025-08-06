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Пленный ВСУ рассказал о количестве оставшихся на Украине мужчин - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Пленный ВСУ рассказал о количестве оставшихся на Украине мужчин
Пленный ВСУ рассказал о количестве оставшихся на Украине мужчин - 06.08.2025, ПРАЙМ
Пленный ВСУ рассказал о количестве оставшихся на Украине мужчин
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, что из-за насильственной мобилизации на Украине осталось так мало мужчин, что некому даже провести... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:18+0300
2025-08-06T09:18+0300
спецоперация на украине
общество
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, что из-за насильственной мобилизации на Украине осталось так мало мужчин, что некому даже провести крестный ход на Пасху. "Мужики идут, два-три человека. Крестный ход не с кем делать. Последнюю Пасху, которую я служил перед тем, как забрали в армию, у нас женщины всё это несли", - сказал Хвостик в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Хвостик рассказал, что с 2014 по 2017 годы сидел в тюрьме за распространение марихуаны. После выхода из тюрьмы он пошёл в послушники, а затем стал старостой. "У нас идёт украинизация вот эта, которую называют. Переводят всё, что хотят. Верят в то, что рассказывают, и переводят. В основном этим занимаются люди - какие-то "шишки". Вообще, этого не должно быть априори, церковь всю жизнь была единая. И как дошло до того, что даже в церкви начали делиться, этого я просто не понимаю", - добавил пленный. Соседи по селу рассказали Хвостику, что ему якобы пришла повестка. Когда будущий пленный пошёл забирать её на почту, там её не оказалось. Однако через полтора месяца за ним прибыли из военкомата и заявили, что он уклонист. По словам Хвостика, в учебном центре он оказался через день после визита сотрудников военкомата. "В СЗЧ (самовольное оставление части, - ред.) я пока не уходил. В СЗЧ я собирался уходить, либо в СЗЧ, либо в плен у меня была только мечта. Я думал, настраивался на отпуск, меня должны были отпустить в Сумы и я хотел уже не вернуться. Меня никуда не отпускают и отправляют на последнюю позицию", - рассказал Хвостик. После попадания в плен, как утверждает украинский военнослужащий, он помогал российским войскам вести радиоперехваты.
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общество , украина, сумы
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Сумы
09:18 06.08.2025
 
Пленный ВСУ рассказал о количестве оставшихся на Украине мужчин

Пленный Хвостик: из-за мобилизации на Украине некому даже провести крестный ход

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, что из-за насильственной мобилизации на Украине осталось так мало мужчин, что некому даже провести крестный ход на Пасху.
"Мужики идут, два-три человека. Крестный ход не с кем делать. Последнюю Пасху, которую я служил перед тем, как забрали в армию, у нас женщины всё это несли", - сказал Хвостик в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Хвостик рассказал, что с 2014 по 2017 годы сидел в тюрьме за распространение марихуаны. После выхода из тюрьмы он пошёл в послушники, а затем стал старостой.
"У нас идёт украинизация вот эта, которую называют. Переводят всё, что хотят. Верят в то, что рассказывают, и переводят. В основном этим занимаются люди - какие-то "шишки". Вообще, этого не должно быть априори, церковь всю жизнь была единая. И как дошло до того, что даже в церкви начали делиться, этого я просто не понимаю", - добавил пленный.
Соседи по селу рассказали Хвостику, что ему якобы пришла повестка. Когда будущий пленный пошёл забирать её на почту, там её не оказалось. Однако через полтора месяца за ним прибыли из военкомата и заявили, что он уклонист. По словам Хвостика, в учебном центре он оказался через день после визита сотрудников военкомата.
"В СЗЧ (самовольное оставление части, - ред.) я пока не уходил. В СЗЧ я собирался уходить, либо в СЗЧ, либо в плен у меня была только мечта. Я думал, настраивался на отпуск, меня должны были отпустить в Сумы и я хотел уже не вернуться. Меня никуда не отпускают и отправляют на последнюю позицию", - рассказал Хвостик.
После попадания в плен, как утверждает украинский военнослужащий, он помогал российским войскам вести радиоперехваты.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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