Эксперт назвал признаки утечки в системе кондиционирования автомобиля - 10.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Признаками утечки охлаждающей жидкости могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Признаками утечки охлаждающей жидкости из кондиционера могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, запотевшие окна или лужи под автомобилем", - рассказал он в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Как пояснил эксперт, жидкость для кондиционера автомобиля, она же хладагент, охлаждает воздух в автомобиле летом и согревает зимой. Благодаря хладагенту теплый воздух из салона отводится на улицу, тем самым охлаждается температура. Любая система кондиционирования имеет замкнутый цикл. Даже маленькая утечка нарушает работу всей системы, снижает эффективность и герметичность. "Есть много причин, по которым кондиционер может выйти из строя. 90% утечек находятся благодаря многоуровневому тестированию в автосервисах. Для самостоятельно обнаружения можно использовать различные спреи или индикаторы, которые образуют пузыри на месте протечки хладагента", - объяснил эксперт. По его словам, при обнаружении неисправности кондиционера, необходимо обратить внимание на работу конденсатора, которая является самой распространенной причиной поломок. Реже это касается компрессора, расширительного клапана или испарителя, отметил Мишин.
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Признаками утечки охлаждающей жидкости могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Признаками утечки охлаждающей жидкости из кондиционера могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, запотевшие окна или лужи под автомобилем", - рассказал он в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".
Как пояснил эксперт, жидкость для кондиционера автомобиля, она же хладагент, охлаждает воздух в автомобиле летом и согревает зимой. Благодаря хладагенту теплый воздух из салона отводится на улицу, тем самым охлаждается температура. Любая система кондиционирования имеет замкнутый цикл. Даже маленькая утечка нарушает работу всей системы, снижает эффективность и герметичность.
"Есть много причин, по которым кондиционер может выйти из строя. 90% утечек находятся благодаря многоуровневому тестированию в автосервисах. Для самостоятельно обнаружения можно использовать различные спреи или индикаторы, которые образуют пузыри на месте протечки хладагента", - объяснил эксперт.
По его словам, при обнаружении неисправности кондиционера, необходимо обратить внимание на работу конденсатора, которая является самой распространенной причиной поломок. Реже это касается компрессора, расширительного клапана или испарителя, отметил Мишин.
