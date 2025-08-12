https://1prime.ru/20250812/ft-860628483.html
Эксперт назвала противостояние США и Бразилии худшим кризисом за 200 лет
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Бразильский эксперт из аналитического центра "Межамериканский диалог" Бруна Сантуш назвала противостояние США и Бразилии в настоящее время худшим кризисом за 200 лет двусторонних отношений, пишет газета Financial Times. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Бруна Сантуш... описывает это противостояние как "худший кризис за 200 лет двусторонних отношений", - говорится в публикации. В конце июля министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", причем основания для данного решения приведены не были. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы ди Мораиса, его семьи и соратников за дело против экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
мировая экономика, нефть, сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, лула да силва, financial times
