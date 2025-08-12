https://1prime.ru/20250812/naemniki-860616171.html
Дюжину иностранных наемников уничтожили в столовой лагеря ВСУ, пишут СМИ
2025-08-12T11:46+0300
спецоперация на украине
общество
украина
сша
колумбия
мария захарова
сергей лавров
всу
new york times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области погибли не менее дюжины иностранных наемников, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.
"По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря", - сказано в тексте статьи.
По информации бойцов, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из Соединенных Штатов, Колумбии, Дании, Тайваня.
Один из американских наемников заявил, что лично видел не менее 15 погибших и свыше 100 раненых.
Минобороны России не комментировало удары по Кировоградской области в последних сводках. Украинские СМИ 21 июля сообщали о взрыве в Кропивницком, но без указания на жертвы среди иностранцев.
