Дюжину иностранных наемников уничтожили в столовой лагеря ВСУ, пишут СМИ

2025-08-12T11:46+0300

2025-08-12T11:46+0300

2025-08-12T11:46+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области погибли не менее дюжины иностранных наемников, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных."По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря", - сказано в тексте статьи.По информации бойцов, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из Соединенных Штатов, Колумбии, Дании, Тайваня. Один из американских наемников заявил, что лично видел не менее 15 погибших и свыше 100 раненых.Минобороны России не комментировало удары по Кировоградской области в последних сводках. Украинские СМИ 21 июля сообщали о взрыве в Кропивницком, но без указания на жертвы среди иностранцев.

