Дюжину иностранных наемников уничтожили в столовой лагеря ВСУ, пишут СМИ - 12.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Дюжину иностранных наемников уничтожили в столовой лагеря ВСУ, пишут СМИ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области погибли не менее дюжины иностранных наемников, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных."По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря", - сказано в тексте статьи.По информации бойцов, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из Соединенных Штатов, Колумбии, Дании, Тайваня. Один из американских наемников заявил, что лично видел не менее 15 погибших и свыше 100 раненых.Минобороны России не комментировало удары по Кировоградской области в последних сводках. Украинские СМИ 21 июля сообщали о взрыве в Кропивницком, но без указания на жертвы среди иностранцев.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области погибли не менее дюжины иностранных наемников, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.
"По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря", - сказано в тексте статьи.
По информации бойцов, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из Соединенных Штатов, Колумбии, Дании, Тайваня.
Один из американских наемников заявил, что лично видел не менее 15 погибших и свыше 100 раненых.
Минобороны России не комментировало удары по Кировоградской области в последних сводках. Украинские СМИ 21 июля сообщали о взрыве в Кропивницком, но без указания на жертвы среди иностранцев.
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
4 июня, 08:32
