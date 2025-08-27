https://1prime.ru/20250827/neft-861340810.html
"Казмунайгаз" и "Транснефть" заявили о готовности расширить сотрудничество
"Казмунайгаз" и "Транснефть" заявили о готовности расширить сотрудничество - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и "Транснефть" заявили о готовности расширить сотрудничество
Глава казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на встрече в Москве подтвердили... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:10+0300
2025-08-27T17:10+0300
2025-08-27T17:10+0300
энергетика
нефть
москва
николай токарев
казмунайгаз
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
АСТАНА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на встрече в Москве подтвердили готовность расширять двустороннее сотрудничество, сообщает в среду пресс-служба КМГ. "По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении. Стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в области транспортировки нефти. "Глава КМГ подчеркнул важную роль маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Атырау-Самара, Махачкала-Новороссийск, через которые экспортируется казахстанская нефть", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250827/opek-861326235.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, москва, николай токарев, казмунайгаз, транснефть
Энергетика, Нефть, МОСКВА, Николай Токарев, Казмунайгаз, Транснефть
"Казмунайгаз" и "Транснефть" заявили о готовности расширить сотрудничество
Главы "Казмунайгаза" и "Транснефти" обсудили перспективы сотрудничества
АСТАНА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на встрече в Москве подтвердили готовность расширять двустороннее сотрудничество, сообщает в среду пресс-служба КМГ.
"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в области транспортировки нефти.
"Глава КМГ подчеркнул важную роль маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Атырау-Самара, Махачкала-Новороссийск, через которые экспортируется казахстанская нефть", - отмечается в сообщении.
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти