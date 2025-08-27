https://1prime.ru/20250827/neft-861340810.html

"Казмунайгаз" и "Транснефть" заявили о готовности расширить сотрудничество

АСТАНА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на встрече в Москве подтвердили готовность расширять двустороннее сотрудничество, сообщает в среду пресс-служба КМГ. "По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении. Стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в области транспортировки нефти. "Глава КМГ подчеркнул важную роль маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Атырау-Самара, Махачкала-Новороссийск, через которые экспортируется казахстанская нефть", - отмечается в сообщении.

