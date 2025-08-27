https://1prime.ru/20250827/rossija-861297398.html

Россия предложила продлить действие резолюции СБ ООН по Ирану

ООН, 27 авг – ПРАЙМ. РФ в ООН предлагает продлить действие резолюции Совбеза ООН по иранской ядерной сделке, сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ, первый зампостпреда при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Речь идет не о шестимесячном смягчении санкций, а о продлении действия резолюции 2231. И на самом деле, Россия и Китай, как ответственные участники СВПД, хотят дать больше пространства для дипломатии и предоставить возможности для дипломатического поиска решения этой проблемы", – сказал Полянский журналистам. "Мы считаем, что выбор международного сообщества должен быть в пользу мира и дипломатии, а не в пользу войны, и именно об этом наш проект резолюции.... Вторая версия (проекта резолюции - ред.) распространяется среди членов Совета Безопасности прямо сейчас, пока мы говорим. Надеемся, что он будет приемлем", – добавил он. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, РФ предлагает продлить действие соответствующей резолюции на полгода, до 18 апреля 2026 года. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщал, что в Тегеране изучают проект соответствующей резолюции. Несколькими днями ранее - 22 августа - главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ядерную тематику, в частности приближающийся срок окончания резолюции 2231 СБ ООН. Стороны, согласно сообщению МИД Ирана, подчеркнули, что действие резолюции оканчивается 18 октября 2025 года. При этом глава МИД Ирана, говоря об идее продлить действие резолюции, подчеркнул, что решение на этот счет будут принимать члены Совбеза ООН. Предложение продлить действие резолюции ранее поступило, в том числе от "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия). "Евротройка" говорила об этом в контексте готовности задействовать механизм возобновления санкций против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которой истекает 18 октября 2025 года.

