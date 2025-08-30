https://1prime.ru/20250830/neft-861513553.html
КТК завершает основные работы по ликвидации разливов нефти в Черном море
2025-08-30T19:50+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) принял решение завершить основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили журналистам в компании. "Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", - сообщил консорциум. В акватории морского терминала КТК также снят режим локальной ЧС.
