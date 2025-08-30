Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефти на черноморском побережье после утечки не обнаружено, заявил КТК - 30.08.2025
Нефти на черноморском побережье после утечки не обнаружено, заявил КТК
Нефти на черноморском побережье после утечки не обнаружено, заявил КТК - 30.08.2025, ПРАЙМ
Нефти на черноморском побережье после утечки не обнаружено, заявил КТК
Нефти и нефтесодержащих пленок на черноморском побережье от пляжа села Южная Озереевка до пляжей города Анапы в результате утечки нефти на терминале Каспийского | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T20:29+0300
2025-08-30T20:42+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Нефти и нефтесодержащих пленок на черноморском побережье от пляжа села Южная Озереевка до пляжей города Анапы в результате утечки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не обнаружено, заявили журналистам в компании.Утечка нефти произошла в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщила компания. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Объем уточняется. Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг. По данным Росморречфлота, утечка незначительная."Реализован визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, о чем имеется соответствующий видеоматериал, включая комментарии местных жителей", - сообщил консорциум.Как уточнили в КТК, экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции по ликвидации последствий и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки.Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на нефтетерминал КТК для дальнейшей утилизации, добавили в компании.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
20:29 30.08.2025 (обновлено: 20:42 30.08.2025)
 
Нефти на черноморском побережье после утечки не обнаружено, заявил КТК

Каспийский трубопроводный консорциум: нефти на черноморском побережье не обнаружено

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Нефти и нефтесодержащих пленок на черноморском побережье от пляжа села Южная Озереевка до пляжей города Анапы в результате утечки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не обнаружено, заявили журналистам в компании.
Утечка нефти произошла в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщила компания. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Объем уточняется. Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг. По данным Росморречфлота, утечка незначительная.
"Реализован визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, о чем имеется соответствующий видеоматериал, включая комментарии местных жителей", - сообщил консорциум.
Как уточнили в КТК, экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции по ликвидации последствий и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки.
Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на нефтетерминал КТК для дальнейшей утилизации, добавили в компании.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
КТК завершает основные работы по ликвидации разливов нефти в Черном море
