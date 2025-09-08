Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250908/spg-861969686.html
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году
Строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа и завода "Мурманский СПГ" планируется завершить в 2032 году - на два года позже запланированного... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:44+0300
2025-09-08T17:27+0300
энергетика
газ
бизнес
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/82/839928296_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_56f37c73b25f762141851a3ac13d076e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа и завода "Мурманский СПГ" планируется завершить в 2032 году - на два года позже запланированного срока, следует из комплексного плана развития инфраструктуры в РФ на период до 2036 года.Там уточняется, что строительство завода мощностью 20,4 миллиона тонн в год и морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в губе Ура в морском порту Мурманск должно быть завершено к 2032 году.Ответственными исполнителями назначены Минтранс РФ, Росморречфлот и ООО "Мурманск СПГ" (дочерняя компания "Новатэка").Кроме того, строительство газопровода Волхов - Мурманск, по которому на завод будет поставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 году. Мощность газопровода составит 40 миллиардов кубометров в год вместо изначально запланированных 41,2 миллиарда кубометров. "Газпром" назначен ответственным исполнителем.Власти ранее рассчитывали запустить "Мурманский СПГ" к 2030 году, что следует из утвержденной в апреле Энергетической стратегии до 2050 года."Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
https://1prime.ru/20250905/tekhnologii-861843980.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/82/839928296_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_7968c58aaaf9646c2fdae0bd9c6aed03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, мурманск
Энергетика, Газ, Бизнес, МУРМАНСК
16:44 08.09.2025 (обновлено: 17:27 08.09.2025)
 
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году

Строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске планируют завершить к 2032 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки проекта "Арктик СПГ-2"
Производственные площадки проекта Арктик СПГ-2 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа и завода "Мурманский СПГ" планируется завершить в 2032 году - на два года позже запланированного срока, следует из комплексного плана развития инфраструктуры в РФ на период до 2036 года.
Там уточняется, что строительство завода мощностью 20,4 миллиона тонн в год и морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в губе Ура в морском порту Мурманск должно быть завершено к 2032 году.
Ответственными исполнителями назначены Минтранс РФ, Росморречфлот и ООО "Мурманск СПГ" (дочерняя компания "Новатэка").
Кроме того, строительство газопровода Волхов - Мурманск, по которому на завод будет поставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 году. Мощность газопровода составит 40 миллиардов кубометров в год вместо изначально запланированных 41,2 миллиарда кубометров. "Газпром" назначен ответственным исполнителем.
Власти ранее рассчитывали запустить "Мурманский СПГ" к 2030 году, что следует из утвержденной в апреле Энергетической стратегии до 2050 года.
"Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии
5 сентября, 12:57
 
ЭнергетикаГазБизнесМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала