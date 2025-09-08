https://1prime.ru/20250908/spg-861969686.html
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году
Строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа и завода "Мурманский СПГ" планируется завершить в 2032 году - на два года позже запланированного... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:44+0300
2025-09-08T16:44+0300
2025-09-08T17:27+0300
энергетика
газ
бизнес
мурманск
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа и завода "Мурманский СПГ" планируется завершить в 2032 году - на два года позже запланированного срока, следует из комплексного плана развития инфраструктуры в РФ на период до 2036 года.Там уточняется, что строительство завода мощностью 20,4 миллиона тонн в год и морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в губе Ура в морском порту Мурманск должно быть завершено к 2032 году.Ответственными исполнителями назначены Минтранс РФ, Росморречфлот и ООО "Мурманск СПГ" (дочерняя компания "Новатэка").Кроме того, строительство газопровода Волхов - Мурманск, по которому на завод будет поставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 году. Мощность газопровода составит 40 миллиардов кубометров в год вместо изначально запланированных 41,2 миллиарда кубометров. "Газпром" назначен ответственным исполнителем.Власти ранее рассчитывали запустить "Мурманский СПГ" к 2030 году, что следует из утвержденной в апреле Энергетической стратегии до 2050 года."Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
мурманск
