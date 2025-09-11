https://1prime.ru/20250911/ator-862158536.html
Бали возвращается к обычной жизни, несмотря на ЧП, сообщила АТОР
2025-09-11T22:24+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Бали, несмотря на объявленное чрезвычайное положение, возвращается к обычной жизни, а погода на острове налаживается, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на российских туроператоров. По информации российской дипмиссии в Индонезии, в целях оперативной ликвидации последствий сильных ливневых дождей 9-10 сентября национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю. Как пишет АТОР, стихия затронула Денпасар и несколько нетуристических районов. "Руководитель азиатского направления в "Русском Экспрессе" Ирина Юрина, а также представители туроператора Space Travel со ссылкой на партнеров на Бали говорят о стабилизации погоды на острове", - отмечается в сообщении. "Наши туристы были предупреждены и переждали непогоду в отелях. Никто не пострадал. Сейчас спасатели все еще откачивают воду из затопленных зданий, военнослужащие очищают улицы от грязи, мусора и камней. Но остров уже вернулся к обычной жизни", - также сказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.
