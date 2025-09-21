https://1prime.ru/20250921/rubl-862519894.html

"Банк России принял решение". Октябрь готовит рублю новые испытания

"Банк России принял решение". Октябрь готовит рублю новые испытания - 21.09.2025, ПРАЙМ

"Банк России принял решение". Октябрь готовит рублю новые испытания

Осторожность регулятора, снизившего ставку всего до 17% годовых, помогла рублю. Но впереди очередные трудности. Что ждет национальную валюту в октябре,... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T07:07+0300

2025-09-21T07:07+0300

2025-09-21T07:07+0300

статья

банки

финансы

ставка банка россии

курсы валют

росстат

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82370/64/823706445_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_7f1afa7fb4e082fdbcd56c60313fe6a5.jpg

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Осторожность регулятора, снизившего ставку всего до 17% годовых, помогла рублю. Но впереди очередные трудности. Что ждет национальную валюту в октябре, разбирался Прайм.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВсе просчиталисьСентябрь начался с ослабления на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики — в моменте курс снижался до 87 за доллар. Думали, ЦБ опустит ставку сразу на два процентных пункта, как это было в июле.Кроме того, в августе отменили обязательную продажу валютной выручки. В надежде на скорое оживление экономики экспортеры попридержали доллары и евро. А покупки выросли на 116% — до 69 миллиардов рублей за неделю с 18 по 24 августа.Однако все просчитались. Регулятор ограничился шагом в один процентный пункт, объяснив это по-прежнему высокими инфляционными ожиданиями. Обвал рубля только подстегнул бы их — пять процентов за несколько дней все же слишком много.При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании выбирали из двух вариантов: сохранение ставки на уровне 18% или снижение до 17. Более значимое смягчение ДКП даже не рассматривали.Такая осторожность укрепила нацвалюту. Пока точка равновесия — 83 за доллар.Столь хрупкий балансКонечно, Банк России в критической ситуации всегда готов прийти на помощь национальной денежной единице. И это один из позитивных для рубля факторов."Все знают, что повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течение последних двух лет создали условия для сдерживания курса", —рассуждает Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова.Сырьевые рынки тоже помогают рублю, демонстрируя стабильные цены и определенное восстановление экспорта. Логистические цепочки понемногу приспособились к новым условиям. Так что нефтегазовые доходы исправно поступают в казну, пусть и не в том объеме, как раньше.Но при этом значимые структурные дисбалансы сохраняются. Инфляционные ожидания по-прежнему оказывают влияние на покупательную способность рубля, а геополитическая неопределенность добавляет валютам волатильности.Так, Дональд Трамп недавно рекомендовал европейским партнерам ЕС усилить санкции против Москвы и сказал, что США могут к ним присоединиться. Это ослабляет шансы на быстрое урегулирование геополитических конфликтов и возвращение иностранных инвесторов на российский рынок.Есть и сезонные отрицательные факторы. Традиционно осенние месяцы характеризуются повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, что создает дополнительное давление. А после летней дефляции уже возвращается инфляция. Данные за последнюю неделю демонстрируют смешанную динамику, удешевление овощей идет на убыль. По сведениям Росстата, инфляция с 9 по 15 сентября составила 0,04% против 0,1 неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,08%.Все ради бюджетаПо мнению Асяевой, в октябре рубль будет колебаться в широком диапазоне 90-105 за доллар. Все определят динамика экспортных поступлений, эффективность валютного регулирования Банка России и внешнеполитическая конъюнктура.И конечно, многое зависит от решения ЦБ по ставке на следующем заседании. На сей раз учтут не только динамику недельной инфляции."Банк России указал на фактор бюджетной политики. Проект бюджета на 2026-2028 годы представят 29 сентября", — напомнил Петр Арронет, главный аналитик Инго Банка.Если расходы будут большими, то ставку оставят высокой и рубль продолжит слабеть умеренными темпами. Если пропишут более скромные траты, ДКП станут смягчать быстрее с соответствующим усилением давления на национальную валюту.Ключевые проблемы, из-за которых российской экономике нужен более слабый рубль, никуда не ушли. Дефицит бюджета —четыре триллиона, указывает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.А чем выше дефицит, тем жестче политика регулятора. Так или иначе, придется чем-то пожертвовать.Продай рубли, купи валюту — или наоборот?Иными словами, наблюдаемое в последние дни укрепление рубля носит временный, а не долгосрочный характер. Базовые экономические условия: рост цен, системные проблемы хозяйственного комплекса и международные вызовы — все это по-прежнему создает негативный фон.Тем не менее и резкого обвала не допустят. "Лишь при самом пессимистичном варианте курс может дойти до 105 за доллар", — полагает генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.Инвесторам и бизнесу эксперты советуют проявлять осторожность и использовать инструменты хеджирования валютных рисков, так как новая волна волатильности курса еще впереди.Доходности в рублях останутся высокими еще долгое время, поэтому многие инвесторы вернулись к финансовым активам в российской валюте. Но вложения в иностранную тоже сейчас обоснованы."Импорт подает признаки оживления, потребительская активность восстанавливается", — пояснила Гогаладзе.Текущую коррекцию курса она не считает подходящим моментом для продажи валюты.

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196051.html

https://1prime.ru/20250919/dollar-862456323.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

банки, финансы, ставка банка россии, курсы валют, росстат, инфляция в россии