https://1prime.ru/20250924/britanija-862685258.html

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России - 24.09.2025, ПРАЙМ

Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России

Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T00:23+0300

2025-09-24T00:23+0300

2025-09-24T00:23+0300

нефть

энергетика

экономика

рф

запад

лондон

мид

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685258.jpg?1758662600

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов России, а также против ее военно-промышленного комплекса. "Заявляю представителю Российской Федерации: мы нацелимся на вашу экономику, на ваши доходы от нефти и газа, за счет которых оплачивается ведение войны. Мы также нацелимся на вашу оборонную промышленность, которая производит ваши боеприпасы и оружие, потому что мы знаем, что для России цена войны растет, а санкции ужесточаются. Гайки не выдерживают и падают. Доходы от продажи энергоносителей в государственный бюджет сокращаются, доходы от продажи нефти сейчас находятся на пятилетнем минимуме, но мы пойдем дальше", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

рф

запад

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, запад, лондон, мид, оон, совбез