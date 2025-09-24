Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250924/britanija-862685258.html
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России
Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T00:23+0300
2025-09-24T00:23+0300
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов России, а также против ее военно-промышленного комплекса. "Заявляю представителю Российской Федерации: мы нацелимся на вашу экономику, на ваши доходы от нефти и газа, за счет которых оплачивается ведение войны. Мы также нацелимся на вашу оборонную промышленность, которая производит ваши боеприпасы и оружие, потому что мы знаем, что для России цена войны растет, а санкции ужесточаются. Гайки не выдерживают и падают. Доходы от продажи энергоносителей в государственный бюджет сокращаются, доходы от продажи нефти сейчас находятся на пятилетнем минимуме, но мы пойдем дальше", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
00:23 24.09.2025
 
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России

Глава МИД Британии Купер заявила о намерении усилить санкции против России

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Британии Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что Лондон намерен принимать дальнейшие меры против нефтегазовых доходов России, а также против ее военно-промышленного комплекса.
"Заявляю представителю Российской Федерации: мы нацелимся на вашу экономику, на ваши доходы от нефти и газа, за счет которых оплачивается ведение войны. Мы также нацелимся на вашу оборонную промышленность, которая производит ваши боеприпасы и оружие, потому что мы знаем, что для России цена войны растет, а санкции ужесточаются. Гайки не выдерживают и падают. Доходы от продажи энергоносителей в государственный бюджет сокращаются, доходы от продажи нефти сейчас находятся на пятилетнем минимуме, но мы пойдем дальше", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
