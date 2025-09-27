https://1prime.ru/20250927/gaz-862806734.html

"За один день". Для России и Европы готовят ловушку

"За один день". Для России и Европы готовят ловушку - 27.09.2025, ПРАЙМ

"За один день". Для России и Европы готовят ловушку

Америка заявила о готовности полностью заменить российские нефть и газ на рынке Европы. Причем в максимально короткие сроки.

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Америка заявила о готовности полностью заменить российские нефть и газ на рынке Европы. Причем в максимально короткие сроки. О том, насколько это реалистично, – в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЛебедь, рак и щукаВ США обещают "хоть сегодня" полностью закрыть потребности ЕС в нефти и газе, заместив поставки из России. Для этого есть все необходимые мощности, заверил министр энергетики Крис Райт. Ранее Дональд Трамп призвал европейские страны полностью отказаться от российских энергоносителей.В самом Старом Свете на этот счет единства нет. Брюссель собирается полностью отказаться от российского газа уже в следующем году, а от нефти – до конца этого. Взамен договорились с Вашингтоном о покупке энергоносителей на 750 миллиардов долларов до 2028-го.Главные недовольные – Венгрия и Словакия. Они не готовы остаться без дешевых поставок из России. В Будапеште сослались на расчеты МВФ, по которым отказ от российского газа обойдется в десять миллиардов долларов. Власти этих стран не желают навязывать населению лишние расходы по приказу из Брюсселя и обещают вынести этот вопрос на всенародное обсуждение.Цена вопросаДействительно, США – крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа (СПГ). Там он весьма дешевый, а запасов много. Однако Европе обходится в 390-446 долларов за тысячу кубов. Ведь есть расходы на переработку, загрузку на танкер, транспортировку, страхование и регазификацию (перевод обратно из жидкого состояния)."При этом поставки зависят от множества факторов: загруженность инфраструктуры, состояние флота, погодных условий в Атлантике", — перечисляет доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Арский.Контрактные цены российского газа по магистральным трубопроводам не разглашаются, но они куда ниже в силу простоты логистики. К тому же топливо идет бесперебойно.Аналогичная ситуация и с нефтью. По трубопроводу "Дружба" ее получают только Венгрия и Словакия по контрактным ценам. Остальные нефтепродукты импортируют. В частности, из Индии и Турции, где используют как раз российское сырье. Как ни крути, у американцев выходит дороже."С учетом переработки, логистики и спроса, цены на бензин и дизельное топливо, которые Европа покупает в США, находятся в диапазоне 70-75 долларов за баррель", — поясняет директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.Для сравнения: сейчас европейский эталонный сорт Brent стоит 67-68 долларов за баррель.Газ: ищи, кому выгодноЯсно, почему Америка заинтересована в европейском рынке. Развитые страны ЕС потребляют колоссальное количество топлива и в состоянии платить за него дороже остальных.Только вот никаких гарантий поставок США дать не могут, застолбить дополнительные объемы – тоже. Местные энергокомпании — в частных руках, и никакие политики им не указ. Они продают туда, где выгоднее."Все эти обещания значат только одно: запретите себе покупать нефть и газ у России, создайте дефицит, цены вырастут – и наш СПГ придет к вам, а не в Азию. Это ударит по вашей экономике, зато у вас будет больше американских углеводородов", – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его данным, поставки трубопроводного газа из России в Европу не так уж велики: 16-17 миллиардов кубов в год по "Турецкому потоку". Остальное – СПГ, который, кстати, идет в Европу с "Ямал СПГ", и его неплохо разбирают.Россия – второй по значимости поставщик после США. Если отказаться, неизбежен дефицит. Конечно, можно увеличить закупки в Норвегии, Азербайджане, Северной Африке, странах Персидского залива и даже Латинской Америки. Однако это требует времени и значительных инвестиций. А цена продолжит расти.Европейские компании, кстати, тоже не обязаны приобретать газ именно у американцев. Но за океаном сейчас строят новые заводы по производству СПГ, поэтому нужно выдавить одного, но очень важного конкурента.Нефть: есть, но по факту нетС нефтью немного иначе. Черное золото всегда было более рыночным товаром и меньше зависело от трубопроводных маршрутов. Заменить одного поставщика на другого легко, а цена определяется долгосрочными контрактами, на споте покупают мало. Поэтому Россия в данный момент поставляет в ЕС чуть менее десяти миллионов тонн в год.Конечно, закрыть эти объемы американцам не составит труда, как и любому другому крупному производителю. Но дело в том, что венгерские и словацкие НПЗ рассчитаны на российский сорт Urals. Это среднесернистая нефть, а американская – малосернистая."Придется смешивать с какими-нибудь тяжелыми сортами либо покупать что-то еще. То есть формально объемы есть, а по сути их нет", – отмечает Юшков.Тратить меньше, платить большеВ стремлении окончательно взять под контроль европейскую экономику США добиваются олигополии поставщиков газа. Монополии не получится, так как американцы не в состоянии удовлетворить потребности всего рынка ЕС."Цель – развивать свою экономику, а не помогать европейцам. Тратить на это деньги никто не станет, вместо этого Белый дом будет зарабатывать на уязвимом положении, в которое Европа загнала себя антироссийской риторикой и самоубийственными для экономики санкциями", – считает Арский.Поэтому новая реальность Европы – зависимость от мировых цен на СПГ, которые могут резко расти при пике спроса в Азии или сбоях в поставках. Переориентация на американцев уже вызывала волатильность, закономерным итогом которой стала структурная перестройка энергетики ЕС.В долгосрочной перспективе это ускоряет переход к диверсифицированной, но более дорогой и менее предсказуемой модели энергоснабжения. Создание транспортных коридоров из стран Азии и Африки требует огромных вложений, а нестабильная геополитическая ситуация отпугивает потенциальных инвесторов. Остается полностью распрощаться с надеждами на экономический рост и перейти к жесткой экономии. Но как в таком режиме оплачивать нефтегазовые счета?

