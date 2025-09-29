https://1prime.ru/20250929/atom-862931118.html

МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля "Атом" он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выразил надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".

