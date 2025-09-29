Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии
Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии - 29.09.2025, ПРАЙМ
Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии
Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", передает корреспондент РИА... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля "Атом" он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выразил надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
10:38 29.09.2025
 
Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии

В Минске впервые представили российский электромобиль «Атом»

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Электромобиль "Атом". Архивное фото
© Фото : АО "Кама"
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%.
А начать серийное производство электромобиля "Атом" он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выразил надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
Электромобиль "Атом" прошел сертификацию
26 сентября, 13:55
