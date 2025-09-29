https://1prime.ru/20250929/zasedanie-862920976.html

Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета - 29.09.2025, ПРАЙМ

Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 29-30 сентября в Минске (Белоруссия). | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T00:30+0300

2025-09-29T00:30+0300

2025-09-29T00:46+0300

экономика

мировая экономика

минск

белоруссия

киргизия

михаил мишустин

еаэс

еаэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862920976.jpg?1759095984

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 29-30 сентября в Минске (Белоруссия). Ниже приводится справочная информация. Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов. Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия: – обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС; – рассматривает по предложению совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) вопросы, по которым при принятии решения в совете ЕАЭК не достигнут консенсус; – дает поручения ЕАЭК; – представляет высшему совету ЕАЭС кандидатуры членов совета и членов коллегии ЕАЭК; – одобряет проекты бюджета ЕАЭС, положения о бюджете Евразийского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза; – утверждает положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения; – рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения принятых решений ЕАЭК, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение высшего совета; – принимает решение о приостановлении действия решений совета или коллегии ЕАЭК; – утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов коллегии ЕАЭК, должностных лиц и сотрудников ЕАЭК, а также членов их семей; – осуществляет иные полномочия, предусмотренные договорами в рамках Союза. Межправительственный совет принимает решения и распоряжения, они принимаются консенсусом. Заседание межправительственного совета может проводиться в одном из государств – членов Евразийского экономического союза. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Место и время проведения очередного заседания межправсовета определяются на предшествующем заседании. При невозможности проведения очередного заседания межправительственного совета в ранее определенном месте председатель коллегии ЕАЭК по согласованию с членами межправительственного совета вносит председателю межправсовета предложения по новому месту (времени) его проведения. Для решения неотложных вопросов деятельности ЕАЭС по инициативе любого из государств-членов или председателя межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания. Заседания межправсовета проводятся под руководством председателя межправительственного совета. Председательство в межправительственном совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления. Председатель межправительственного совета ведет заседания, организует работу межправсовета; осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение совета. В случае досрочного прекращения полномочий председателя межправительственного совета новый член межправительственного совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия председателя совета в течение оставшегося срока. Заседания межправительственного совета могут проводиться в узком или расширенном составе. Заседания межправительственного совета в расширенном составе, как правило, проводятся по следующей формуле: члены межправительственного совета, главы официальных делегаций государств – наблюдателей при ЕАЭС, главы официальных делегаций государств – кандидатов на вступление в ЕАЭС плюс пять участников от каждого государства, председатель коллегии и ответственные за рассматриваемые вопросы члены коллегии ЕАЭК. При проведении заседания в узком составе в нем участвуют члены межправительственного совета и иные приглашенные председателем лица по согласованию с членами совета. Список участников и формат заседаний определяются председателем по согласованию с членами межправсовета. Повестка дня заседаний межправительственного совета формируется ЕАЭК на основе предложений государств-членов. 15 августа 2025 года заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Чолпон-Ате (Киргизия). Премьер-министр России Михаил Мишустин принимал в нем участие в рамках своего официального визита в республику. В заседании также участвовали главы правительств государств – членов ЕАЭС: премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств – наблюдателей ЕАЭС: первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме. Участники заседания обсудили актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы. По итогам мероприятия подписан ряд многосторонних документов. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 29-30 сентября в Минске.

минск

белоруссия

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, минск, белоруссия, киргизия, михаил мишустин, еаэс, еаэк