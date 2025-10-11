https://1prime.ru/20251011/avtoprom-863386741.html

"Это станет шоком": В Германии ужаснулись новой реальности

11.10.2025

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В немецкой автомобильной индустрии, которая всегда была локомотивом экономики страны, огромные проблемы. Производство падает, и даже министр финансов не скрывает беспокойства.Автопром в штопореКак сообщает Bloomberg, промышленность ФРГ переживает сильный спад: в августе реальный сектор сократился на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты предсказывали лишь один процент.А выпуск автомобилей обрушился на 18,5%."Это серьезный удар по экономике Германии, — отметил аналитик коммерческого банка LBBW Йенс-Оливер Николаш.Министр финансов Ларс Клингбайль возразил: в стране сильный автопром.Но признал: "Ситуация действительно сложная. Мы находимся под большим давлением. Нужны политические решения".Потеря позицийТрудности не только с производством, но и с продажей. По данным Handelsblatt, на трех важнейших автомобильных рынках – в Европе, США и Китае – совокупная доля немецких моделей впервые за десятилетия упала ниже 20%."Раньше за границей продавали очень много. Однако сейчас некоторые рынки для немцев либо закрыты, либо там просто сильные конкуренты — те же самые китайцы", — говорит доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Управляющий партнер EY Ян Брорхилькер указывал на падение экспорта в США.Согласно опросу, более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать персонал из-за тяжелого экономического положения.Половина компаний (49%) оценивает свое состояние как "плохое" или "очень плохое". Только 11% считают его "хорошим" или "очень хорошим".Идеальный штормНемецкий автопром оказался в ситуации идеального шторма: осложнения сразу в производстве, сбыте и экспорте.Резко выросли издержки. Это связано с отказом от дешевого российского газа, подорожанием металла и рабочей силы, перечисляет экономист Андрей Бархота.Серьезное испытание — торговая война с США. В итоге немецкие автомобили стали неконкурентоспособными на международном рынке, в том числе в Америке и Азии.При этом нацеленность на электромобили не соответствует профилю германских автогигантов. Они уступают азиатским аналогам и не пользуются у потребителей спросом, добавляет специалист.Изменить ситуациюКогда министр говорит о "политических решениях", он, вероятно, имеет в виду масштабные субсидии, налоговые льготы и протекционизм по образцу США и Китая, предполагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов."Без этого отрасль потеряет десятки тысяч рабочих мест и рискует утратить флагманский статус в ЕС уже к 2030-му", — подчеркивает он.По его мнению, изменить ситуацию можно быстрее, если государство возьмет на себя роль технологического инвестора, а не наблюдателя рынка.Основное препятствие — недостаточная гибкость правительства и отказ от российского рынка, на котором эти марки были в свое время лидерами, говорит Бархота.Германии пора изменить курс санкций и политического давления на ряд стран, включая Россию и Китай, уверен Чирков.Если ничего не предпринимать, проблема не решится. Последствия бездействия для немецкой экономики будут катастрофическими, включая массовое закрытие автозаводов и значительный рост уровня безработицы.

