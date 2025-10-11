https://1prime.ru/20251011/avtoprom-863386741.html
"Это станет шоком": В Германии ужаснулись новой реальности
"Это станет шоком": В Германии ужаснулись новой реальности - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Это станет шоком": В Германии ужаснулись новой реальности
В немецкой автомобильной индустрии, которая всегда была локомотивом экономики страны, огромные проблемы. Производство падает, и даже министр финансов не... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T07:07+0300
2025-10-11T07:07+0300
2025-10-11T07:07+0300
статья
бизнес
мировая экономика
германия
сша
китай
bloomberg
ес
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3253e9605316c1636846568000dfa55d.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В немецкой автомобильной индустрии, которая всегда была локомотивом экономики страны, огромные проблемы. Производство падает, и даже министр финансов не скрывает беспокойства.Автопром в штопореКак сообщает Bloomberg, промышленность ФРГ переживает сильный спад: в августе реальный сектор сократился на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты предсказывали лишь один процент.А выпуск автомобилей обрушился на 18,5%."Это серьезный удар по экономике Германии, — отметил аналитик коммерческого банка LBBW Йенс-Оливер Николаш.Министр финансов Ларс Клингбайль возразил: в стране сильный автопром.Но признал: "Ситуация действительно сложная. Мы находимся под большим давлением. Нужны политические решения".Потеря позицийТрудности не только с производством, но и с продажей. По данным Handelsblatt, на трех важнейших автомобильных рынках – в Европе, США и Китае – совокупная доля немецких моделей впервые за десятилетия упала ниже 20%."Раньше за границей продавали очень много. Однако сейчас некоторые рынки для немцев либо закрыты, либо там просто сильные конкуренты — те же самые китайцы", — говорит доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Управляющий партнер EY Ян Брорхилькер указывал на падение экспорта в США.Согласно опросу, более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать персонал из-за тяжелого экономического положения.Половина компаний (49%) оценивает свое состояние как "плохое" или "очень плохое". Только 11% считают его "хорошим" или "очень хорошим".Идеальный штормНемецкий автопром оказался в ситуации идеального шторма: осложнения сразу в производстве, сбыте и экспорте.Резко выросли издержки. Это связано с отказом от дешевого российского газа, подорожанием металла и рабочей силы, перечисляет экономист Андрей Бархота.Серьезное испытание — торговая война с США. В итоге немецкие автомобили стали неконкурентоспособными на международном рынке, в том числе в Америке и Азии.При этом нацеленность на электромобили не соответствует профилю германских автогигантов. Они уступают азиатским аналогам и не пользуются у потребителей спросом, добавляет специалист.Изменить ситуациюКогда министр говорит о "политических решениях", он, вероятно, имеет в виду масштабные субсидии, налоговые льготы и протекционизм по образцу США и Китая, предполагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов."Без этого отрасль потеряет десятки тысяч рабочих мест и рискует утратить флагманский статус в ЕС уже к 2030-му", — подчеркивает он.По его мнению, изменить ситуацию можно быстрее, если государство возьмет на себя роль технологического инвестора, а не наблюдателя рынка.Основное препятствие — недостаточная гибкость правительства и отказ от российского рынка, на котором эти марки были в свое время лидерами, говорит Бархота.Германии пора изменить курс санкций и политического давления на ряд стран, включая Россию и Китай, уверен Чирков.Если ничего не предпринимать, проблема не решится. Последствия бездействия для немецкой экономики будут катастрофическими, включая массовое закрытие автозаводов и значительный рост уровня безработицы.
https://1prime.ru/20250419/avto-856842562.html
https://1prime.ru/20250907/germaniya-861726542.html
германия
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_154:0:1846:1269_1920x0_80_0_0_4a4cc984b1a7705377b500b133255040.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
бизнес, мировая экономика, германия, сша, китай, bloomberg, ес, авто
Статья, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, КИТАЙ, Bloomberg, ЕС, Авто
"Это станет шоком": В Германии ужаснулись новой реальности
Севостьянов: немецкий автопром рискует утратить флагманский статус в ЕС
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В немецкой автомобильной индустрии, которая всегда была локомотивом экономики страны, огромные проблемы. Производство падает, и даже министр финансов не скрывает беспокойства.
"Не оправится". Европейский автопром бьет тревогу, стоя на краю пропасти
Как сообщает Bloomberg
, промышленность ФРГ переживает сильный спад: в августе реальный сектор сократился на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты предсказывали
лишь один процент.
А выпуск автомобилей обрушился на 18,5%.
"Это серьезный удар по экономике Германии, — отметил
аналитик коммерческого банка LBBW Йенс-Оливер Николаш.
Министр финансов Ларс Клингбайль возразил: в стране сильный автопром.
Но признал: "Ситуация действительно сложная. Мы находимся под большим давлением. Нужны политические решения".
Трудности не только с производством, но и с продажей. По данным Handelsblatt,
на трех важнейших автомобильных рынках – в Европе, США и Китае – совокупная доля немецких моделей впервые за десятилетия упала ниже 20%.
"Раньше за границей продавали очень много. Однако сейчас некоторые рынки для немцев либо закрыты, либо там просто сильные конкуренты — те же самые китайцы", — говорит доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Управляющий партнер EY Ян Брорхилькер указывал
на падение экспорта в США.
Согласно опросу, более 60% немецких автомобильных предприятий намерены
сокращать персонал из-за тяжелого экономического положения.
Половина компаний (49%) оценивает свое состояние как "плохое" или "очень плохое". Только 11% считают его "хорошим" или "очень хорошим".
Немецкий автопром оказался в ситуации идеального шторма: осложнения сразу в производстве, сбыте и экспорте.
Резко выросли издержки. Это связано с отказом от дешевого российского газа, подорожанием металла и рабочей силы, перечисляет экономист Андрей Бархота.
Серьезное испытание — торговая война с США. В итоге немецкие автомобили стали неконкурентоспособными на международном рынке, в том числе в Америке и Азии.
При этом нацеленность на электромобили не соответствует профилю германских автогигантов. Они уступают азиатским аналогам и не пользуются у потребителей спросом, добавляет специалист.
Когда министр говорит о "политических решениях", он, вероятно, имеет в виду масштабные субсидии, налоговые льготы и протекционизм по образцу США и Китая, предполагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Черный день для немцев: ошибка властей заставила страну пошатнуться
"Без этого отрасль потеряет десятки тысяч рабочих мест и рискует утратить флагманский статус в ЕС уже к 2030-му", — подчеркивает он.
По его мнению, изменить ситуацию можно быстрее, если государство возьмет на себя роль технологического инвестора, а не наблюдателя рынка.
Основное препятствие — недостаточная гибкость правительства и отказ от российского рынка, на котором эти марки были в свое время лидерами, говорит Бархота.
Германии пора изменить курс санкций и политического давления на ряд стран, включая Россию и Китай, уверен Чирков.
Если ничего не предпринимать, проблема не решится. Последствия бездействия для немецкой экономики будут катастрофическими, включая массовое закрытие автозаводов и значительный рост уровня безработицы.