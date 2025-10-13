https://1prime.ru/20251013/neft-863385989.html

"Русские во всем виноваты". Европа захлебнется американской нефтью

ЕС никак не может избавиться от российской нефти: страны, построившие на ней энергетическое благополучие, упорствуют и требуют достойной альтернативы... | 13.10.2025

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Роман Серов. ЕС никак не может избавиться от российской нефти: страны, построившие на ней энергетическое благополучие, упорствуют и требуют достойной альтернативы. Углеводороды активно предлагает Америка. Но это может оказаться Старому Свету не по зубам.Никаких гарантийПрямые трубопроводные поставки по-прежнему идут в Венгрию и Словакию, и там не намерены от этого отказываться. "Дружба" остается для них фактически безальтернативным каналом: морские маршруты экономически и технически недоступны.А недавно поддержанные оператором Адриатического нефтепровода JANAF санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" из-за ее сотрудничества с "Газпромом" лишь укрепили их в этом решении. Полагаться только на один маршрут стало слишком опасно."Хорошо видно, какие проблемы могут возникнуть, если нефть в страну поставляет только один нефтепровод, идущий из Хорватии. Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, к тому же идущего из Хорватии", —сказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Другие страны продолжают получать российскую нефть через вторые руки — после ее смешивания с другими сортами в третьих странах либо при покупке у них готовых нефтепродуктов, изготовленных из того же "опального" сырья. Такие сделки считаются вполне дозволенными, и страны платят немалые суммы, пишет The Times. По расчетам издания, только за прошлый год Москва получила от ЕС свыше 22,5 миллиарда долларов."Попытки Брюсселя ввести новые тарифы или санкции разбиваются о реальность: российская нефть по-прежнему составляет до 15% импорта ЕС", — говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Внутренние разногласия не позволили Брюсселю принять 19-й пакет санкций против России, предполагавший новые ограничения на поставки российской нефти. Перспективы "ястребов" весьма туманные: потребителям нужны гарантии стабильных поставок по низким ценам, если Россия уйдет с рынка. А таких гарантий нет и не было.Европа балансирует на граниСложившаяся ситуация вызывает резкое недовольство президента США Дональда Трампа. Он требует от ЕС отказаться от закупок российской нефти. И не просто так. Америка уже повысила долю на европейском энергорынке и готовится захватить его полностью.Летом Соединенные Штаты заключили торговую сделку с Евросоюзом. Согласно ей, ЕС обязался закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов."Это совершенно нереальная цифра. Сейчас они покупают на 70-80 миллиардов долларов в год, как за три года увеличить сумму в десять раз? Нужно, чтобы газ скакнул в цене, но этого не произойдет. Напротив, он скоро будет дешеветь, потому что новые мощности и в США, и в Катаре, и в Австралии будут вводиться в эксплуатацию", — рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Европейцам придется отчаянно балансировать. "Транспортировка американской нефти обходится на 25–30% дороже, а логистика через Атлантику увеличивает стоимость барреля минимум на восемь-десять долларов", — отметил Севостьянов.Но 250 миллионов долларов в год — все равно слишком много. Для этого нефть, газ и уголь должны продаваться по суперценам вдвое, а то и втрое выше текущих.По сусекамДа и денег таких у Европы нет. Внешний долг ведущих экономик региона уже давно превышает их собственный ВВП, а темпы роста ВВП не более статистической погрешности. В этой ситуации Европе страшен даже простой рост цен на газ из-за холодной зимы.Кроме того, переваривать подобные объемы с учетом рецессии, в которую погрузились ведущие экономики региона, деградации промышленности и ухода капиталов в Штаты и Азию будет просто некому.Так, по данным издания Welt, немецкие предприятия в августе сократили выпуск продукции до рекордного уровня с марта 2022 года. Общий объем производства в промышленности, строительстве и энергетике снизился на 4,3% по сравнению с июлем.Особый сорт нефтиНо если Венгрия и Словакия согласились на ограничение поставок российского СПГ, который они все равно не получают, то по трубопроводному газу и трубопроводной нефти эти страны будут держаться до последнего. Ведь они для них критически важны, уверен эксперт.Конечно, никакой трубы из Хорватии для Венгрии и Словакии не хватит. Но нефтепровод "Дружба" важен не только с точки зрения восполнения объемов. Любая другая нефть будет дороже, поскольку по "Дружбе" идет строго определенный сорт."Это относительно тяжелая среднесернистая нефть. Под нее настроены венгерские и словацкие НПЗ, поскольку строили их еще в советское время непосредственно на выходе из нефтепровода "Дружба". То есть они спроектированы исключительно под нашу нефть, которую мы сейчас называем сортом Urals", — рассказал Юшков.Аналогичных сортов на рынке не очень много, и все они стоят дороже, чем Urals, плюс стоимость доставки. Тот же самый хорватский оператор JANAF устанавливает высокий тариф на прокачку. Это вызовет подорожание топлива и разгонит инфляцию. А Венгрия к тому же потеряет деньги за транзит в Сербию — а это неплохой источник заработка.Конечно, на Венгрию и Словакию оказывается колоссальное давление. Но они сотрудничают с Россией и по другим направлениям — например, по трубопроводному газу. А на днях Венгрия одобрила поставку из России оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2", которую предстоит построить с участием России.Только словаЕвросоюзу важно показать, что он стремится к реализации договоренностей и расчищает рынок сбыта для американских энергоносителей.Однако представленная Евросоюзом дорожная карта, согласно которой Европа полностью "очистится" от российских энергоресурсов до 2027 года, выглядит неубедительно.Хорошо хотя бы то, что выполнять ее необязательно: Венгрия и Словакия заблокировали любые попытки возвести ее на уровень закона. Поэтому в обозримом будущем Европа останется частично зависимой от российских поставок, несмотря на политические декларации, заключил Севостьянов.

