Миру грозит дефицит важного сырья. Но России это только на руку

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Горнопромышленники бьют тревогу: из-за растущей геополитической напряженности и торгового противостояния между США и Китаем на рынке не хватает меди. Какие отрасли могут пострадать и ждать ли взлета на этот стратегически важный металл — в материале "Прайм".В ожидании дефицитаСитуация ухудшится к концу 2020-х, говорит основатель канадской горнодобывающей компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд.По его словам, стало сложнее и дороже приобретать нужное оборудование. В результате реализация проектов задерживается.Председатель правления чилийской Codelco Максимо Пачеко считает, что дефицит уже возник.На прошлой неделе Китай ужесточил экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. Дональд Трамп заявил, что Пекин якобы "держит мир в заложниках", монополизировав рынок магнитов и других металлов. И пообещал резко повысить пошлины. Разумеется, ответные меры не заставят себя ждать."Не смогут существовать в таком режиме"Роберт Фридланд исходит из того, что напряженность между США и Китаем сохранится долго. Экономист Андрей Бархота так не считает."Все эскалации служат только для того, чтобы повысить ставки в торговом противостоянии и обеспечить преимущество при заключении соглашений. Рано или поздно договорятся. США и Китай не могут друг без друга", — рассуждает он.Но дефицит меди все же возможен из-за повышенной потребности в сырье — например, в связи со строительством дата-центров, развитием искусственного интеллекта, уточняет эксперт.Кроме того, по данным консалтинговой компании McKinsey, к 2031-му годовой спрос на медь увеличится до 36,6 миллиона метрических тонн. А на рынке будет лишь 30,1 миллиона.Цена идет вверхКрасный металл в этом году подорожал на 21 процент из-за высокого спроса, слабого доллара и серии инцидентов на ключевых рудниках, включая оползень в Грасберге в Индонезии в сентябре, пишет Reuters.По оценке руководителя департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниила Тюня, сбои на крупнейших рудниках (Grasberg, El Teniente, Kakula) привели к потерям добычи примерно до 100 тысяч тонн.В начале октября котировки поднимались до 11 000 долларов за тонну, чего не было с мая 2024-го. Результат по итогам торгов 15 октября на Лондонской бирже металлов (LME) — 10461.Последствия дефицитаСтруктурный дефицит, а также повышение спроса, особенно в "зеленой" трансформации (электрификация, возобновляемая энергетика, электромобили), закрепят эту тенденцию."В среднесрочной перспективе цены могут застрять в коридоре 10–11 тысяч из-за корректирующих факторов. При неблагоприятных условиях этот диапазон станет лишь нижней границей, а внешние шоки способны "торпедировать" любые прогнозы вверх, даже в два раза", — говорит Даниил Тюнь.Сегодня именно Китай остается главным потребителем и переработчиком меди, импортируя до 65 процентов мирового объема концентратов. Япония и Южная Корея также зависят от этих поставок, поскольку не располагают собственной сырьевой базой, но активно развивают электронику, электротранспорт."В Европе крупнейший потребитель — Германия: медь нужна там для сетей электроснабжения, ветровых турбин, изготовления электромобилей", — перечисляет специалист.В США доля импорта также велика — до 90 процентов поступает из Чили, Канады и Перу. Индия, где "электрификация" лишь набирает темпы, зависит от концентратов из Латинской Америки и Австралии, добавляет эксперт.Себестоимость производства и сборки в электронике, энергетике, машиностроении напрямую зависит от цен на медь. Этот металл нужен буквально везде: от кабельных систем и трансформаторов до солнечных электростанций и дата-центров. Его подорожание автоматически повышает цены на электропроводку, технику, электромобили, промышленные установки и строительные материалы.Кому издержки, а кому — прибыльВ условиях дефицита стратегически важного металла мир столкнется с целым каскадом инфляционных эффектов.Но экспортеры — такие как Чили, Перу и Замбия — выиграют. Они могут получить существенные валютные доходы, что укрепит бюджеты и положение на мировой арене. Но это также создает риски “сырьевой зависимости“ и волатильности финансовых потоков, отмечает Даниил Тюнь.Андрей Бархота добавляет: в выигрыше окажется и Россия, поскольку экспортирует много меди.

