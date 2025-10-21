https://1prime.ru/20251021/banki-863725519.html
Банки снова повышают ставки по вкладам: к чему они готовятся
МОСКВА, 21 окт —ПРАЙМ, Наталья Карнова. Некоторые кредитные организации опять поднимают проценты — то ли ждут роста ключевой ставки, то ли нуждаются в деньгах настолько, что готовы одалживать у населения на менее выгодных. О том, как этим воспользоваться, — в материале "Прайм".
На рынке банковской розницы царит оживление. Сначала небольшие, а затем и крупные банки принялись повышать ставки по широкой линейке продуктов. Правда, масштабным это не назовешь — от 0,5 до одного процентного пункта. Но доходность по трех-шестимесячным депозитам в 16-17% годовых уже не редкость.
Повышение выглядит парадоксальным, ведь в последние месяцы банки старательно снижали ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ. Теперь темпы снижения замедлились
до 15,46% против 15,55% месяцем ранее. Правда, и рост отмечается лишь по вкладам на полтора года, пишут
"Финуслуги".
Конечно, есть отдельные предложения около 30% годовых. Но погоду на рынке они не делают, поскольку распространяются лишь на некоторых клиентов и на небольшие суммы. Сроки таких вкладов редко превышают один месяц. Это скорее маркетинг некоторых банков, нежели реальная возможность заработать.
Семь признаков того, что нужно срочно забирать деньги из банка
Банк России начинает и выигрывает
Все это происходит на фоне усиления ожиданий, что Банк России надолго сохранит жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор летом начал цикл смягчения, чтобы немного оживить экономику. С рекордного уровня 21% ключевая ставка небольшими шажками подобралась к нынешним 17%.
На сентябрьском заседании ЦБ снизил ставку не на два процентных пункта, как надеялись многие, а лишь на один пункт. Тогда аналитики почти не сомневались, что в октябре последует как минимум аналогичный шаг.
Однако с тех пор многое изменилось. Минфин анонсировал
налоговые новации для выполнения обязательств перед гражданами и финансирования обороны. А инфляция на фоне сезонных факторов замерла на месте. По данным
Росстата, за неделю 7–13 октября она составила 0,21% против 0,23% неделей ранее.
В этой ситуации регулятор с присущей ему осторожностью предпочтет обождать с очередным снижением ставки, уверены эксперты. Резких изменений в политике регулятора они не ждут и исключают вариант, что банки просчитывают подобный сценарий.
Наиболее очевидный вариант — это то, что Банк России сохранит ставку на уровне 17%. Это еще не сигнал к неминуемому повышению, но уже знак, что на таком уровне показатель может сохраняться достаточно долго, уверена доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
"Допускаем вариант и с необходимостью поддержания ликвидности", — добавила она.
С одной стороны, начало цикла снижения ставок не привело к росту денежной массы, как это обычно бывает в экономике. То есть деньги не подешевели настолько серьезно, чтобы вызвать интерес к ним у спекулянтов.
"Приросты денежных агрегатов (M2; M2X) остаются на околонулевых уровнях. Банкам нужна ликвидность для нормальной операционной деятельности и соответствия нормативам ЦБ", — полагает аналитик фондового рынка "ИФК СОЛИД" Денис Масленников.
Но это все же не массовое явление. Скорее всего, мы наблюдаем типичные для осени разовые акции. Их цель — закрыть кассовые разрывы, подготовиться к выплатам по итогам года, совершить налоговые платежи и расчеты по госконтрактам, полагает и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Другой причиной может стать желание привлечь новых и сохранить уже имеющихся вкладчиков. Особенно тех, у которых заканчивается срок действия вкладов.
"В условиях ограниченности источников финансирования (высокие проценты по кредитам и санкции) самым доступным способом привлечения капитала остаются депозиты", —рассуждает Фрумина.
Банки пытаются оседлать этот тренд, чтобы опередить конкурентов и привлечь клиентов в продукты и услуги, пока есть такая возможность.
"То есть пока процентные ставки сильно не упали. Как только это случится, у значительной части населения исчезнут мотивы к хранению денег на рублевых вкладах, и люди, скорее всего, опять побегут в валюту", — рассуждает экономист Андрей Лобода.
Но банкам-то надо, чтобы все эти деньги попали к ним. Ведь тогда можно предложить клиенту другие услуги — как минимум, дебетовую карту. Неслучайно самые высокие проценты предлагают новым клиентам или в крайнем случае тем старым клиентам, которые в этом банке еще не хранили вклады.
По мнению Лободы, если ЦБ возьмет паузу на ближайшем заседании совета директоров, тенденция к повышению банками ставок по вкладам продолжится. Этой ситуацией можно воспользоваться, чтобы заработать к Новому году вполне приятную сумму.
Как таковых новогодних предложений у банков пока немного, но это лишь вопрос времени: они начнут массово появляться в первой декаде ноября. И возможно, окажутся еще интереснее текущих. Пока же можно поискать максимальные ставки до 21% годовых. Они позволяют размещать средства на короткий период (до трех месяцев).
При этом нужно обращать внимание на размер минимальной суммы, возможность пополнения и досрочного снятия, автоматической пролонгации. И конечно, на бонусы и подарки, которые обычно предлагают новогодним вкладчикам. В условиях высококонкурентного рынка банки постараются выделиться именно за счет таких акций, уверены эксперты.
SberCIB ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ в 17 процентов в пятницу