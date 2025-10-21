https://1prime.ru/20251021/banki-863725519.html

Банки снова повышают ставки по вкладам: к чему они готовятся

МОСКВА, 21 окт —ПРАЙМ, Наталья Карнова. Некоторые кредитные организации опять поднимают проценты — то ли ждут роста ключевой ставки, то ли нуждаются в деньгах настолько, что готовы одалживать у населения на менее выгодных. О том, как этим воспользоваться, — в материале "Прайм".На рынке банковской розницы царит оживление. Сначала небольшие, а затем и крупные банки принялись повышать ставки по широкой линейке продуктов. Правда, масштабным это не назовешь — от 0,5 до одного процентного пункта. Но доходность по трех-шестимесячным депозитам в 16-17% годовых уже не редкость.Повышение выглядит парадоксальным, ведь в последние месяцы банки старательно снижали ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ. Теперь темпы снижения замедлились до 15,46% против 15,55% месяцем ранее. Правда, и рост отмечается лишь по вкладам на полтора года, пишут "Финуслуги".Конечно, есть отдельные предложения около 30% годовых. Но погоду на рынке они не делают, поскольку распространяются лишь на некоторых клиентов и на небольшие суммы. Сроки таких вкладов редко превышают один месяц. Это скорее маркетинг некоторых банков, нежели реальная возможность заработать.Банк России начинает и выигрываетВсе это происходит на фоне усиления ожиданий, что Банк России надолго сохранит жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор летом начал цикл смягчения, чтобы немного оживить экономику. С рекордного уровня 21% ключевая ставка небольшими шажками подобралась к нынешним 17%.На сентябрьском заседании ЦБ снизил ставку не на два процентных пункта, как надеялись многие, а лишь на один пункт. Тогда аналитики почти не сомневались, что в октябре последует как минимум аналогичный шаг.Однако с тех пор многое изменилось. Минфин анонсировал налоговые новации для выполнения обязательств перед гражданами и финансирования обороны. А инфляция на фоне сезонных факторов замерла на месте. По данным Росстата, за неделю 7–13 октября она составила 0,21% против 0,23% неделей ранее.В этой ситуации регулятор с присущей ему осторожностью предпочтет обождать с очередным снижением ставки, уверены эксперты. Резких изменений в политике регулятора они не ждут и исключают вариант, что банки просчитывают подобный сценарий.Наиболее очевидный вариант — это то, что Банк России сохранит ставку на уровне 17%. Это еще не сигнал к неминуемому повышению, но уже знак, что на таком уровне показатель может сохраняться достаточно долго, уверена доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Нужны деньги"Допускаем вариант и с необходимостью поддержания ликвидности", — добавила она.С одной стороны, начало цикла снижения ставок не привело к росту денежной массы, как это обычно бывает в экономике. То есть деньги не подешевели настолько серьезно, чтобы вызвать интерес к ним у спекулянтов."Приросты денежных агрегатов (M2; M2X) остаются на околонулевых уровнях. Банкам нужна ликвидность для нормальной операционной деятельности и соответствия нормативам ЦБ", — полагает аналитик фондового рынка "ИФК СОЛИД" Денис Масленников.Но это все же не массовое явление. Скорее всего, мы наблюдаем типичные для осени разовые акции. Их цель — закрыть кассовые разрывы, подготовиться к выплатам по итогам года, совершить налоговые платежи и расчеты по госконтрактам, полагает и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Нужны люди с деньгамиДругой причиной может стать желание привлечь новых и сохранить уже имеющихся вкладчиков. Особенно тех, у которых заканчивается срок действия вкладов."В условиях ограниченности источников финансирования (высокие проценты по кредитам и санкции) самым доступным способом привлечения капитала остаются депозиты", —рассуждает Фрумина.Банки пытаются оседлать этот тренд, чтобы опередить конкурентов и привлечь клиентов в продукты и услуги, пока есть такая возможность."То есть пока процентные ставки сильно не упали. Как только это случится, у значительной части населения исчезнут мотивы к хранению денег на рублевых вкладах, и люди, скорее всего, опять побегут в валюту", — рассуждает экономист Андрей Лобода.Но банкам-то надо, чтобы все эти деньги попали к ним. Ведь тогда можно предложить клиенту другие услуги — как минимум, дебетовую карту. Неслучайно самые высокие проценты предлагают новым клиентам или в крайнем случае тем старым клиентам, которые в этом банке еще не хранили вклады.Новогодний подарокПо мнению Лободы, если ЦБ возьмет паузу на ближайшем заседании совета директоров, тенденция к повышению банками ставок по вкладам продолжится. Этой ситуацией можно воспользоваться, чтобы заработать к Новому году вполне приятную сумму.Как таковых новогодних предложений у банков пока немного, но это лишь вопрос времени: они начнут массово появляться в первой декаде ноября. И возможно, окажутся еще интереснее текущих. Пока же можно поискать максимальные ставки до 21% годовых. Они позволяют размещать средства на короткий период (до трех месяцев).При этом нужно обращать внимание на размер минимальной суммы, возможность пополнения и досрочного снятия, автоматической пролонгации. И конечно, на бонусы и подарки, которые обычно предлагают новогодним вкладчикам. В условиях высококонкурентного рынка банки постараются выделиться именно за счет таких акций, уверены эксперты.

