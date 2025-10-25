Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже пора". Что подорожает к декабрю и как выгодно собрать новогодний стол - 25.10.2025
"Уже пора". Что подорожает к декабрю и как выгодно собрать новогодний стол
До Нового года еще два месяца, однако планировать праздничное меню стоит уже сейчас — это поможет сэкономить. За чем поспешить в магазин — в материале "Прайм". | 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. До Нового года еще два месяца, однако планировать праздничное меню стоит уже сейчас — это поможет сэкономить. За чем поспешить в магазин — в материале "Прайм".Инфляция разгоняетсяПродукты в конце года всегда дорожают. Ажиотаж подогревают как аппетиты торговых сетей, желающих получить максимальную прибыль, так и сами потребители, ринувшиеся за покупками в последний момент.Инфляция уже ускорилась. По данным Росстата, недельная —0,22%, годовая — 8,14%. Цены на продукты увеличились на 0,32% — больше, чем на предыдущей неделе. Инфляционные ожидания населения сохраняются на уровне 12,6%.Опережающими темпами дорожают овощи: помидоры — на 6,2 процента, огурцы — на 3,4, капуста и картофель — примерно на два процента. Это знаменует окончание летней овощной дефляции и переход к тепличной продукции, которая, понятно, недешевая.В конце года увеличиваются бюджетные расходы, производятся разовые выплаты. Это подстегивает потребление и цены. Продукты же дорожают еще из-за сезонности, повышенного спроса на праздничные деликатесы, логистических затрат и колебаний на мировых рынках, говорит профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев."Например, тепличные огурцы и помидоры прибавляют по пять процентов, борщевой набор (картофель, морковь, свекла, капуста) — шесть из-за зимних затрат. Традиционные новогодние цитрусовые — мандарины и апельсины — до четырех, из-за зависимости от импорта и валютных курсов, а яблоки — лишь слегка, из-за неурожая в некоторых регионах", — перечисляет он.С января повышаются акцизы на алкоголь — с соответствующими последствиями. Сильнее всего подорожает импортное и игристое вино, полагают эксперты.&quot;А вот неизменный атрибут новогоднего застолья — бутерброды с красной икрой — порадуют доступностью. Улов хороший&quot;, —отмечает Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.По сведениям ФГУП "Национальные рыбные ресурсы", в середине октября добыча лососевых достигла 335 тысяч тонн, что на 46% больше, чем год назад. Увеличился и улов сельдевых.Время начинать закупкиУже сейчас стоит закупить консервы, алкоголь, красную икру в жестяных банках, шоколад и конфеты. Перед праздниками все это обойдется на 10-15 процентов дороже.С середины ноября запасайтесь деликатесами, хранящимися достаточно долго: сырокопченой колбасой, копченой рыбой.Эксперты советуют не забывать и о базовых продуктах с длительными сроками хранения: соль, сахар, мука, крупы, сливочное и растительное масло. Пусть они и не такие праздничные, но пригодятся в любое время. А под Новый год цены могут вырасти и на них. Ничего не случится и с овощами — даже если нет погреба, морковь, картофель и лук в сетках прекрасно доживут до конца декабря.Ну а продукты с небольшими сроками годности пока подождут. Их много на прилавках магазинов на любой бюджет. Ретейлеры обычно предлагают скидки и бонусы на новогодние товары в ноябре-декабре, этим можно воспользоваться, указывает Ильяшенко.Яйца и майонез лучше купить в начале декабря — месяц в холодильнике для них не проблема. То же касается замороженных мяса и рыбы, морепродуктов, развесной красной икры. Чуть позже запаситесь сырами, ветчиной, вареной колбасой.В итоге к концу декабря — в самый разгар ажиотажа —останется докупить только скоропортящееся: свежие овощи, фрукты, зелень, рассольные сыры, охлажденное мясо, рыбу, молочные продукты.Как сэкономитьЧтобы праздничный ужин не нанес серьезный удар по кошельку, можно заменить некоторые продукты на более бюджетные аналоги. Например, замороженные овощные смеси позволят приготовить яркие салаты и гарниры без лишних расходов.Ближе к Новому году подорожают мясо и яйца. Эксперты ожидают роста на один-три процента и отмечают, что после праздников цены наверняка отыграют назад. Но, как говорится, дорога ложка к обеду.За скоропортящимися продуктами имеет смысл отправиться на фермерские рынки: там предлагают не только местные, но и привозные товары по привлекательным ценам, подчеркивает Лебедев.Эксперты признают: нынешний новогодний стол обойдется дороже предыдущего. Однако напоминают, что Банк России прогнозируетснижение инфляции до шести-семи процентов в 2025-м и достижение таргета в четыре процента в 2026-м. Это дает надежду на то, что цены станут более стабильными.
07:07 25.10.2025
 
