В Коми на территории "Яреганефти" произошел производственный инцидент
В Коми на территории "Яреганефти" произошел производственный инцидент
В Коми на территории "Яреганефти" произошел производственный инцидент
Производственный инцидент произошел в Коми на территории входящей в "Лукойл" "Яреganефти", погиб один человек, сообщил "Лукойл".
2025-10-30T07:40+0300
2025-10-30T07:40+0300
2025-10-30T08:02+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Производственный инцидент произошел в Коми на территории входящей в "Лукойл" "Яреганефти", погиб один человек, сообщил "Лукойл". "Пресс-служба сообщает о производственном инциденте на территории нефтешахты №2 НШПП "Яреганефть" в муниципальном округе Ухта Республики Коми. Погиб один человек", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются. Принимаются оперативные меры для устранения последствий. Угрозы для жителей и производственных объектов нет.
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Производственный инцидент произошел в Коми на территории входящей в "Лукойл" "Яреганефти", погиб один человек, сообщил "Лукойл".
"Пресс-служба сообщает о производственном инциденте на территории нефтешахты №2 НШПП "Яреганефть" в муниципальном округе Ухта Республики Коми. Погиб один человек", - говорится в сообщении.
Причины происшествия устанавливаются. Принимаются оперативные меры для устранения последствий. Угрозы для жителей и производственных объектов нет.