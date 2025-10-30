https://1prime.ru/20251030/komi-864055916.html

В Коми на территории "Яреганефти" произошел производственный инцидент

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Производственный инцидент произошел в Коми на территории входящей в "Лукойл" "Яреганефти", погиб один человек, сообщил "Лукойл". "Пресс-служба сообщает о производственном инциденте на территории нефтешахты №2 НШПП "Яреганефть" в муниципальном округе Ухта Республики Коми. Погиб один человек", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются. Принимаются оперативные меры для устранения последствий. Угрозы для жителей и производственных объектов нет.

