"Началась настоящая драка". В Европе засуетились из-за российской нефти

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов.

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Болгария и Румыния ищут способ обойти санкции США против НПЗ "Лукойла", которые обеспечивают их топливом. Ждет ли Европу дефицит и подорожание бензина, если ее стратегия провалится, — в материале "Прайм".Взялись за головуСанкции распространяются на предприятия, в которых "Лукойлу" принадлежит более половины. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.В список попали два нефтеперерабатывающих завода в Румынии и Болгарии. Там заволновались.Заполнение болгарских автозаправок на 80% зависит от российского предприятия. СМИ сообщили, что бензина хватит лишь на месяц, властям пришлось это опровергать.В Румынии зависимость поменьше — 25%. Но немалая часть этого топлива уходит в Молдавию, у которой альтернатив вовсе нет.В Софии и Бухаресте пытаются предотвратить остановку важнейших предприятий. Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов и ищет на них покупателя. В Болгарии обсуждают введение внешнего управления объектами. И все просят США повременить.Чем богат "Лукойл"Российская компания в свое время активно развивала зарубежный бизнес. Помимо упомянутых НПЗ, ей принадлежат сеть АЗС в Финляндии и трейдер Litasco со штаб-квартирой в Дубае, есть активы в Африке. Также "Лукойл" — оператор проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75%. В ряде проектов выступает миноритарием. Всего, по оценке Reuters, зарубежной собственности — на 22 миллиарда долларов.Логично все это продать. Но сделку со швейцарским трейдером Gunvor на 19 миллиардов евро заблокировал Минфин США, заподозрив, что она может быть номинальной, а швейцарцы действуют в интересах России.Драка началасьРечь идет о предприятиях, обеспечивающих топливом целые страны, и их правительства надеются сохранить присутствие российского нефтяного гиганта, пишет Bloomberg."Началась настоящая драка за то, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как Министерство финансов США отклонило заявку Gunvor на их полное приобретение", — цитирует издание руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза.Один из вариантов решения проблемы уже опробовали в Германии. В 2022-м власти арестовали активы "Роснефти", куда входил НПЗ в городе Шведт. Теперь немцы сами ими управляют, российская компания числится собственником формально — никакого дохода не получает.Схожую схему могут применить и сейчас, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."Операционная деятельность обоих НПЗ продолжится. Скорее всего, введут внешнее управление, и это Минфин США разрешит, как было в Германии. Особенно если название "Лукойл" уже не будет фигурировать", — говорит он.Такой управляющий сможет осуществить поглощение активов на территории страны, а затем их перепродажу. В сложившихся условиях это наиболее вероятный сценарий.Все взять и поделитьКрайняя мера —национализация. Это уже обсуждают в отношении НПЗ в Шведте. Но тут есть серьезные судебные риски. Западная юридическая система безжалостна к экспроприации чужой собственности.К тому же такое решение окончательно подорвет доверие инвесторов к ЕС, и так пошатнувшееся после истории с блокировкой российских госактивов.У "Лукойла" появится шанс на компенсацию, хотя и в долгосрочной перспективе. Завод в Болгарии был прибыльным и пополнял бюджет страны, пока работал на российской нефти, однако ее поставки сократились более чем на 90%, что обернулось в 2024-м убытками. Пришлось переориентироваться на поставки из Казахстана, Ирана и других государств."В любом случае национализация —большая потеря, способная стать прецедентом. Продажа была бы гораздо менее болезненной", — отмечает эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович.Драма на задворках ЕвропыПо ее мнению, подорожание топлива на фоне всей этой истории весьма вероятно. Особенно если из-за американских санкций "опальным" НПЗ никто не продаст нефть. Но к этому европейцам не привыкать — с момента разрыва энергетического партнерства с Россией цены только растут.Да и американцев это не волнует —под прикрытием того, что "трейдер ненастоящий", они хотят подтолкнуть "Лукойл" к продаже активов кому-то из своих игроков по сниженной цене. И национализация тут скорее минус, ведь тогда придется выкупать желаемое у нового владельца по рыночной стоимости.Интересы США вступают в противоречие с чаяниями двух малоизвестных для американской общественности стран на задворках Европы."Если цель США —блокирование сделок, чтобы лишить "Лукойл" прибыли, то Болгарии необходимы стабильное обеспечение топливом и защита внутренних интересов", — указывает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.По мнению Белогорьева, компромисс будет достигнут. Даже если в правительстве Трампа до конца не понимают важности активов, у Румынии и Болгарии есть возможность достучаться.Тем временем на некоторых финских автозаправках уже заканчивается топливо: принадлежащая "Лукойлу" компания лишилась снабжения. Европе необходимо подсуетиться, иначе дефицит бензина ее все-таки настигнет.

2025

