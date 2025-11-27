https://1prime.ru/20251127/putin-864995357.html
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент России Владимир Путин. "Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединёнными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний", - заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
