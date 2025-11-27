Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025 Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T17:45+0300
2025-11-27T17:45+0300
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент России Владимир Путин. "Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединёнными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний", - заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
17:45 27.11.2025
 
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было

Путин: конфликтов после Анкориджа у РФ и США не было, но Вашингтон ввел новые санкции

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент России Владимир Путин.
"Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединёнными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний", - заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
