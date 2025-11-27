Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html
2025-11-27T20:47+0300
2025-11-27T20:47+0300
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти" после саммита в Анкоридже. "Мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то", - сказал Путин журналистам. Путин рассказал о том, что была проведена встреча со спецпредставителем США по Украине Стивом Уиткоффом перед саммитом в Анкоридже, после он посетил Аляску и были проведены определенные переговоры. Президент России уточнил, что у него сложилось мнение о том, что в целом сложилось понимание того, что надо было бы сделать, чтобы прекратить боевые действия. "Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега - президент Трамп - и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и Рубио встречались на полях Генассамблеи ООН, в целом так в общем поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало", - добавил Путин. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Президент России работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
20:47 27.11.2025
 
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти"

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти" после саммита в Анкоридже.
"Мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
17:45
Путин рассказал о том, что была проведена встреча со спецпредставителем США по Украине Стивом Уиткоффом перед саммитом в Анкоридже, после он посетил Аляску и были проведены определенные переговоры. Президент России уточнил, что у него сложилось мнение о том, что в целом сложилось понимание того, что надо было бы сделать, чтобы прекратить боевые действия.
"Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега - президент Трамп - и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и Рубио встречались на полях Генассамблеи ООН, в целом так в общем поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало", - добавил Путин.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
Президент России работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Cтационарная платформа компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
25 ноября, 17:03
 
