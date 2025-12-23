Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстана корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК - 23.12.2025
Казахстана корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК
Казахстана корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК - 23.12.2025, ПРАЙМ
Казахстана корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК
Министерство энергетики Казахстана после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) корректирует экспортные маршруты, задействует все возможные... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:45+0300
2025-12-23T15:45+0300
нефть
казахстан
баку
тбилиси
ктк
казтрансойл
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/15/838541518_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_3e2d580a28aeb3823e953f35c4f12d56.jpg
АЛМА-АТА, 23 дек - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) корректирует экспортные маршруты, задействует все возможные варианты транспортировки нефти, заявили РИА Новости в ведомстве. В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов нефтетерминала получил значительные повреждения и вышел из строя в результате атаки украинских беспилотных катеров. После этого оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" был вынужден согласовать переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), а также частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на инфраструктуру консорциума достигли 480 тысяч тонн, соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует. "Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков. Работа министерства сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
казахстан
баку
тбилиси
нефть, казахстан, баку, тбилиси, ктк, казтрансойл, транснефть
Нефть, КАЗАХСТАН, Баку, Тбилиси, КТК, КазТрансОйл, Транснефть
15:45 23.12.2025
 
Казахстана корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК

Минэнерго Казахстана при атаке на КТК корректирует экспортные маршруты нефти

© РИА Новости . Виталий Тимкив
КТК - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
КТК. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
АЛМА-АТА, 23 дек - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) корректирует экспортные маршруты, задействует все возможные варианты транспортировки нефти, заявили РИА Новости в ведомстве.
В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов нефтетерминала получил значительные повреждения и вышел из строя в результате атаки украинских беспилотных катеров. После этого оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" был вынужден согласовать переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), а также частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на инфраструктуру консорциума достигли 480 тысяч тонн, соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.
"Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков. Работа министерства сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
НефтьКАЗАХСТАНБакуТбилисиКТККазТрансОйлТранснефть
 
 
