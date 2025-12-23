"Транснефть" ждет роста прокачки нефти через КТК в 2025 году

https://1prime.ru/20251223/transneft-865828409.html
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" ожидает, что транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2025 году составит 74,4 миллиона тонн против 63 миллионов тонн годом ранее, сообщил глава компании Николай Токарев. "К сожалению, объекты энергетической инфраструктуры России, в том числе и КТК, остаются под угрозой террористических атак. И это несмотря на то, что акционерами КТК являются крупнейшие международные нефтяные компании. При этом результаты производственной деятельности консорциума позитивные, значительно увеличился объем прокачки. Если в 2024 году КТК отгрузил 63 миллиона тонн нефти, то по итогам года ожидается 74,4 миллиона тонн", - сказал Токарев в интервью корпоративному изданию "Трубопроводный транспорт нефти". Таким образом, рост показателя составит примерно 18%. По словам Токарева, увеличение транспортировки приведет к росту дивидендов: в 2025 году от налогов и дивидендов КТК ожидается рекордное поступление в российский бюджет − 77,2 миллиарда рублей, что на 10,6%, или 7,4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Глава КТК Николай Горбань в октябре прогнозировал прокачку на уровне 72 миллионов тонн. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. А в 2024 году отгрузка сократилась на 0,8%, до 63 миллионов тонн. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
