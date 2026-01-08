https://1prime.ru/20260108/sochi-866295606.html

В аэропорту Сочи задержали вылет более 20 рейсов

СОЧИ, 8 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более после временных ограничений на полеты, аэропорт продолжает работу без ограничений, сообщили в сочинской авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в ночь на четверг в аэропорту Сочи, сообщала Росавиация. "В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений, по фактическому расписанию. Вводимые ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) для обеспечения безопасности полетов оказали влияние на расписание полетов авиакомпаний… По состоянию на 09.00 (мск): задерживается вылет (более чем на 2 часа) - 20 рейсов", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы на вылет в Москву, Нижнекамск, Уфу, Сургут, Ставрополь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Барнаул, Ташкент, Батуми и Анталью. На прилет в Сочи задержаны рейсы из Астрахани, Намангана, Минеральных Вод, Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Ташкента, Магнитогорска, Оренбурга, Батуми, Омска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Дубая, Нижнекамска и Сургута. Уточняется, что один рейс (А4-5006) остается на запасном аэродроме в Минеральных Водах по решению экипажа. Переносы, отмены или объединения рейсов возможны в течение ближайших двух суток, для стабилизации расписания делается все возможное, добавили в аэропорту Сочи.

