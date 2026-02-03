https://1prime.ru/20260203/aurus-867150078.html

Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus

Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus - 03.02.2026, ПРАЙМ

Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus

Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T14:23+0300

2026-02-03T14:23+0300

2026-02-03T14:23+0300

промышленность

бизнес

германия

китай

камаз

фонд развития промышленности

фрп

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/96/834239678_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_f14f651fe390b2465f781c4a775be848.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод"), для создания нового производства федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 1,75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в фонде. "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод") запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов "Камаз". Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты", - рассказали в ФРП. В фонде добавили, что в новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus. Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для российских электробусов производства "Камаз", "Волгабас", "ЛиАЗ", "Синара – городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тысяч ежегодно. Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, а мостов – 87%.

https://1prime.ru/20260129/aurus-867019048.html

германия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, германия, китай, камаз, фонд развития промышленности, фрп, авто