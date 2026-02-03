Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/aurus-867150078.html
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus - 03.02.2026, ПРАЙМ
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus
Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T14:23+0300
2026-02-03T14:23+0300
промышленность
бизнес
германия
китай
камаз
фонд развития промышленности
фрп
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/96/834239678_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_f14f651fe390b2465f781c4a775be848.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод"), для создания нового производства федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 1,75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в фонде. "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод") запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов "Камаз". Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты", - рассказали в ФРП. В фонде добавили, что в новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus. Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для российских электробусов производства "Камаз", "Волгабас", "ЛиАЗ", "Синара – городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тысяч ежегодно. Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, а мостов – 87%.
https://1prime.ru/20260129/aurus-867019048.html
германия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/96/834239678_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_2c6deeec779f3052477af65c756d043c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, германия, китай, камаз, фонд развития промышленности, фрп, авто
Промышленность, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Камаз, Фонд развития промышленности, ФРП, Авто
14:23 03.02.2026
 
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus

"Муроммашзавод" запустил импортозамещающее производство компонентов для Aurus

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Московский международный автомобильный салон. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод"), для создания нового производства федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 1,75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в фонде.
"Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод") запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов "Камаз". Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты", - рассказали в ФРП.
Автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus
29 января, 17:24
В фонде добавили, что в новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus.
Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для российских электробусов производства "Камаз", "Волгабас", "ЛиАЗ", "Синара – городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тысяч ежегодно.
Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, а мостов – 87%.
 
ПромышленностьБизнесГЕРМАНИЯКИТАЙКамазФонд развития промышленностиФРПАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала