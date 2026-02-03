Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus
"Муроммашзавод" запустил импортозамещающее производство компонентов для Aurus
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импортозамещающее производство автокомпонентов для Aurus и электробусов "Камаз" запустили во Владимирской области на предприятии "Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод"), для создания нового производства федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 1,75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в фонде.
"Муромский машиностроительный завод" ("Муроммашзавод") запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов "Камаз". Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты", - рассказали в ФРП.
В фонде добавили, что в новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus.
Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для российских электробусов производства "Камаз", "Волгабас", "ЛиАЗ", "Синара – городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тысяч ежегодно.
Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, а мостов – 87%.