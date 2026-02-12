Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Оказывают давление": в Киеве жестко высказались о переговорах с Россией - 12.02.2026
"Оказывают давление": в Киеве жестко высказались о переговорах с Россией
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, сообщил, что США оказывают давление на Украину, убеждая Владимира Зеленского рассмотреть... | 12.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
россия
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
всу
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, сообщил, что США оказывают давление на Украину, убеждая Владимира Зеленского рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России. "Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. &lt;…&gt; И, быть может, тогда наступит мир", — сказал он.По мнению Ваннера, президент США Дональд Трамп вероятно стремится заработать политические дивиденды путем урегулирования украинского конфликта, что может укрепить его позиции среди избирателей. "Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса", — пояснил журналист.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей из Москвы, Киева, и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана. Согласно данным международных СМИ, первоначальный план США включал передачу под контроль России всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большинства контактных линий в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранного оружия на территории Украины. Этим переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента России Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США согласились с тем, что без учета территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, долгосрочное разрешение конфликта маловероятно. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ с Донбасса.
сша
украина
киев
мировая экономика, россия, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, всу
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ
"Оказывают давление": в Киеве жестко высказались о переговорах с Россией

Welt: CША давят на Киев, чтобы склонить Зеленского к миру

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, сообщил, что США оказывают давление на Украину, убеждая Владимира Зеленского рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России.
"Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир", — сказал он.
По мнению Ваннера, президент США Дональд Трамп вероятно стремится заработать политические дивиденды путем урегулирования украинского конфликта, что может укрепить его позиции среди избирателей.
"Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса", — пояснил журналист.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей из Москвы, Киева, и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана.
Согласно данным международных СМИ, первоначальный план США включал передачу под контроль России всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большинства контактных линий в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранного оружия на территории Украины.
Этим переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента России Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США согласились с тем, что без учета территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, долгосрочное разрешение конфликта маловероятно. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ с Донбасса.
Мировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВСУ
 
 
