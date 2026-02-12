https://1prime.ru/20260212/ukraina-867403565.html

"Оказывают давление": в Киеве жестко высказались о переговорах с Россией

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, сообщил, что США оказывают давление на Украину, убеждая Владимира Зеленского рассмотреть... | 12.02.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, сообщил, что США оказывают давление на Украину, убеждая Владимира Зеленского рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России. "Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир", — сказал он.По мнению Ваннера, президент США Дональд Трамп вероятно стремится заработать политические дивиденды путем урегулирования украинского конфликта, что может укрепить его позиции среди избирателей. "Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса", — пояснил журналист.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей из Москвы, Киева, и Вашингтона, на которых обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана. Согласно данным международных СМИ, первоначальный план США включал передачу под контроль России всего Донбасса, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большинства контактных линий в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранного оружия на территории Украины. Этим переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента России Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США согласились с тем, что без учета территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, долгосрочное разрешение конфликта маловероятно. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ с Донбасса.

мировая экономика, россия, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, всу