В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии - 22.02.2026
https://1prime.ru/20260222/eksport-867717230.html
В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии
В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии
Российские производители парфюмерии и косметики активно наращивают экспорт, в основном такая продукция отправляется в Белоруссию и Казахстан, рассказали РИА... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T12:58+0300
2026-02-22T12:58+0300
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Российские производители парфюмерии и косметики активно наращивают экспорт, в основном такая продукция отправляется в Белоруссию и Казахстан, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Согласно данным ФТС России, экспорт парфюмерной продукции (в стоимостном выражении) в 2025 году увеличился в сравнении с 2024 годом на 9,4%. Экспорт осуществляется преимущественно в страны ЕАЭС (Беларусь – 32,6% от общего объема экспорта, Казахстан – 15,8% от общего объема экспорта), а также в Узбекистан (26,4% от общего объема экспорта) и Таджикистан (7% от общего объема экспорта)", - рассказали в министерстве. Что касается косметики, по данным ФТС России, экспорт отечественной продукции по итогам прошлого года вырос на 10%. Наибольшая доля экспорта российской косметики приходится на Казахстан – 24,6%, на втором месте - Белоруссия с долей в 28,3%. Кроме того, экспорт осуществляется в Узбекистан и Киргизию.
12:58 22.02.2026
 
В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии

Минпромторг: российские производители парфюмерии и косметики активно наращивают экспорт

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Российские производители парфюмерии и косметики активно наращивают экспорт, в основном такая продукция отправляется в Белоруссию и Казахстан, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Согласно данным ФТС России, экспорт парфюмерной продукции (в стоимостном выражении) в 2025 году увеличился в сравнении с 2024 годом на 9,4%. Экспорт осуществляется преимущественно в страны ЕАЭС (Беларусь – 32,6% от общего объема экспорта, Казахстан – 15,8% от общего объема экспорта), а также в Узбекистан (26,4% от общего объема экспорта) и Таджикистан (7% от общего объема экспорта)", - рассказали в министерстве.
Что касается косметики, по данным ФТС России, экспорт отечественной продукции по итогам прошлого года вырос на 10%. Наибольшая доля экспорта российской косметики приходится на Казахстан – 24,6%, на втором месте - Белоруссия с долей в 28,3%. Кроме того, экспорт осуществляется в Узбекистан и Киргизию.
В России вырос интерес к отечественной парфюмерии и косметике
