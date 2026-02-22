https://1prime.ru/20260222/eksport-867717230.html

В Минпромторге рассказали об экспорте российской косметики и парфюмерии

экономика

бизнес

россия

белоруссия

казахстан

узбекистан

фтс

минпромторг

еаэс

косметика

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Российские производители парфюмерии и косметики активно наращивают экспорт, в основном такая продукция отправляется в Белоруссию и Казахстан, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Согласно данным ФТС России, экспорт парфюмерной продукции (в стоимостном выражении) в 2025 году увеличился в сравнении с 2024 годом на 9,4%. Экспорт осуществляется преимущественно в страны ЕАЭС (Беларусь – 32,6% от общего объема экспорта, Казахстан – 15,8% от общего объема экспорта), а также в Узбекистан (26,4% от общего объема экспорта) и Таджикистан (7% от общего объема экспорта)", - рассказали в министерстве. Что касается косметики, по данным ФТС России, экспорт отечественной продукции по итогам прошлого года вырос на 10%. Наибольшая доля экспорта российской косметики приходится на Казахстан – 24,6%, на втором месте - Белоруссия с долей в 28,3%. Кроме того, экспорт осуществляется в Узбекистан и Киргизию.

белоруссия

казахстан

узбекистан

2026

бизнес, россия, белоруссия, казахстан, узбекистан, фтс, минпромторг, еаэс, косметика, парфюмерия