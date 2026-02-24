https://1prime.ru/20260224/sochi-867761776.html

В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений

Шестьдесят рейсов на вылет и 33 рейса на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. | 24.02.2026

2026-02-24T08:16+0300

2026-02-24T08:16+0300

2026-02-24T08:29+0300

СОЧИ, 24 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов на вылет и 33 рейса на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи четыре раза в течение дня в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, сообщали в Росавиации. По данным табло, по состоянию на 08.00 мск задерживаются 60 рейсов на два часа и более на вылет из Сочи, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Нижнекамск, Киров, Сургут, Чебоксары, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Орск, Хургаду, Ереван, Стамбул, Абу-Даби, Дубай и Тель-Авив. На прилет в Сочи задержано 33 рейса, в том числе из Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Назрани, Орска, Нижнего Новгорода, Хургады, Батуми и Стамбула. Кроме того, отменены рейс авиакомпании "Азимут" из Самарканда и два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы.

