В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений
В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений
В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений - 24.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений
Шестьдесят рейсов на вылет и 33 рейса на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. | 24.02.2026, ПРАЙМ
СОЧИ, 24 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов на вылет и 33 рейса на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи четыре раза в течение дня в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, сообщали в Росавиации. По данным табло, по состоянию на 08.00 мск задерживаются 60 рейсов на два часа и более на вылет из Сочи, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Нижнекамск, Киров, Сургут, Чебоксары, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Орск, Хургаду, Ереван, Стамбул, Абу-Даби, Дубай и Тель-Авив. На прилет в Сочи задержано 33 рейса, в том числе из Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Назрани, Орска, Нижнего Новгорода, Хургады, Батуми и Стамбула. Кроме того, отменены рейс авиакомпании "Азимут" из Самарканда и два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы.
08:16 24.02.2026 (обновлено: 08:29 24.02.2026)
 
В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Сочи задерживаются 60 рейсов на вылет и 33 рейса на прилет

Пассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 24 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов на вылет и 33 рейса на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи четыре раза в течение дня в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, сообщали в Росавиации.
По данным табло, по состоянию на 08.00 мск задерживаются 60 рейсов на два часа и более на вылет из Сочи, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Нижнекамск, Киров, Сургут, Чебоксары, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Орск, Хургаду, Ереван, Стамбул, Абу-Даби, Дубай и Тель-Авив. На прилет в Сочи задержано 33 рейса, в том числе из Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Назрани, Орска, Нижнего Новгорода, Хургады, Батуми и Стамбула.
Кроме того, отменены рейс авиакомпании "Азимут" из Самарканда и два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы.
 
Бизнес СОЧИ МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Росавиация Азимут Воздушный транспорт
 
 
Заголовок открываемого материала