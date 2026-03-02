https://1prime.ru/20260302/kredity-867933992.html

Россияне в феврале оформили более миллиона самозапретов на кредиты

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты, а за весь год действия этой меры - 22,1 миллиона, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного Кредитного Бюро, в феврале было подано 1,04 миллиона заявлений на постановку и 162,97 тысяч заявлений на снятие самозапрета", - говорится в релизе. "За год работы сервиса – с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года – россияне направили на постановку разных типов самозапретов на кредиты 22,1 миллиона заявлений и 1,9 миллиона заявлений на их снятие. Это означает отмену 9% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день статус самозапрета установлен у 18,8 миллиона россиян", - добавляется в материалах. Там отмечается, что больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. "На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов", - уточнили в бюро. Там отметили, что россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,4% всех заявок приходится именно на этот формат. А запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,2% граждан. "Полный запрет на выдачи в МФО выбирают 1,4%, а сочетание полного запрета выдач в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,3%. Оставшиеся 1,7% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета", - говорится в материалах. Также отмечается, что в праздники граждане обращаются к сервису самозапретов реже, чем в рабочие или обычные выходные дни. "Так, в праздничные дни января и февраля 2026 года на постановку запрета фиксировалось в среднем по 20 тысяч заявлений в день, на его снятие – не более 2 тысяч заявлений. В то время как в остальное время интенсивность обращений к сервису возрастала до 40-47 тысяч заявлений в день на установку запрета и свыше 6 тысяч заявлений в день на его снятие", - уточняется в релизе. Среди российских регионов самый высокий показатель по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов, демонстрирует Мурманская область. По данным ОКБ, на каждые 100 жителей региона приходится 23 человека, воспользовавшихся этой мерой защиты. Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 21% жителей. В Коми этот статус получили 20% жителей, в Камчатском крае – 18%, в Карелии – 17%. В Москве самозапрет установили 13% жителей, в Московской области – 14%, в Санкт-Петербурге – 15%, в Ленинградской области – 12%, сообщают в ОКБ. "Самозапрет – безусловно, эффективный способ защиты от подавляющего большинства схем кредитного мошенничества. Хотя изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, теперь же все больше граждан используют его как гибкий механизм: они оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит", - отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов, его слова приводятся в сообщении. "Ожидается, что эта тенденция усилится по мере смягчения кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки", - заключил он.

