"Выбор сделан". Зачем Россия продает золото, когда все покупают

"Выбор сделан". Зачем Россия продает золото, когда все покупают - 19.03.2026, ПРАЙМ

"Выбор сделан". Зачем Россия продает золото, когда все покупают

Сейчас вроде бы все запасаются драгметаллом, а российский Центробанк в январе продал почти девять тонн, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:07+0300

2026-03-19T07:07+0300

2026-03-19T07:07+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Сейчас вроде бы все запасаются драгметаллом, а российский Центробанк в январе продал почти девять тонн, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Больше всех в мире. С чем это связано — в материале "Прайм".Чемпионы по продажеНа втором месте с большим отрывом — Болгария (две тонны). Следом — Казахстан и Киргизия (по 1,1 тонны).А темпы закупок замедлились. Центробанки, "делавшие кассу" на рынке последние несколько лет, приобрели в январе всего пять тонн драгметалла. В прошлом году в среднем было по 27 тонн в месяц.Одна из вероятных причин —сочетание высокой волатильности котировок золота и сезонного фактора праздников. Некоторые регуляторы могли взять паузу.Данных за февраль пока нет, но, похоже, период накопления драгметалла подходит к концу. Все, кто хотели пополнить запасы, уже это сделали, остальные придерживаются другой тактики.Рынок задумалсяДело в том, что золото стало весьма волатильным активом. За год подорожало в два раза, а по законам рынка это означает скорую коррекцию. Мы ее уже отчасти наблюдали: цены с конца января к середине февраля опустились более чем с пяти тысяч долларов за унцию в район 4,6-4,8 тысячи.Однако из-за войны на Ближнем Востоке волатильность опять усилилась. "В условиях сложной геополитической ситуации, приведшей к резкому скачку цен на нефть и природный газ, золото снова подорожало", — отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Виктория Заболоцкая.Не исключена и очередная коррекция. Золото подешевеет, если Федрезерв повысит ставки, доллар ослабеет или ETF-фонды, накопившие немалые запасы, примутся их продавать.На фоне нестабильности центробанки держат руку на пульсе, предпочитая действовать, исходя из ситуации и собственных потребностей. Одни продолжают закупки, другие продают на пике цен.Продаем на пике ценРоссия относится ко второй категории. Золотой запас по состоянию на январь — 2326,5 тонны (82,06 миллиона унций), или 48,3% всех ЗВР. Это самый высокий показатель с 1995-го.Проданные девять тонн (300 тысяч унций) — всего 0,39% ЗВР. "Этого явно недостаточно, чтобы говорить о смене государственной денежно-кредитной и валютной политики", — подчеркивает Заболоцкая. На котировки тем более никак не повлияет.Как сообщали в ЦБ, золото реализовывали в рамках так называемых операций зеркалирования для стабилизации рубля, ослабления влияния колебаний нефтяных цен и бюджетных потоков на валютный рынок.Кроме того, из-за продаж валюты доля золота в резервах стала увеличиваться. Потребовалась диверсификация рисков.Сделать это именно сейчас —весьма разумно. По мнению многих экспертов, нынешние котировки золота близки к максимальным. Прогнозы ведущих финансовых организаций, таких как Goldman Sachs, Bank of America и J. P. Morgan, на этот год — в районе текущих значений или ниже. Значит, ждать дальше смысла не имело.Хватит себе и другимРоссия — один из мировых лидеров по добыче благородного металла.В 2025 году, по данным Минприроды, золотой запас увеличился на 614 тонн.В сентябре открылся Токкинский горно-обогатительный комбинат в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). В планах — уже к 2027-му достичь проектной мощности в пять миллионов тонн руды в год.Там же, в Республике Саха, летом приступила к работе золотоизвлекательная фабрика на месторождении "Хвойное" в Алданском районе. Кроме того, в прошлом году Минприроды сообщало о новом месторождении "Золотая речка" в Магаданской области с запасами в 43 тонны благородного металла."Все это, полагаю, послужило для Центробанка основанием увеличить продажи золота на пике цен для пополнения госбюджета с расчетом возместить реализованное добычей на новых месторождениях", — отмечает эксперт рынка драгкамней и драгметаллов Дмитрий Назаркин.Комфортный балансНесмотря на сокращение физического объема запасов, их общая стоимость продолжила расти: к концу января впервые превысила 400 миллиардов долларов. Так что даже после распродажи баланс остается более чем комфортным.В условиях нестабильности на мировых рынках операции центральных банков с золотом и другими драгоценными металлами для многих государств становятся инструментом защиты резервов и способом снизить зависимость от традиционных валютных активов. Россия показывает, как правильно пользоваться этим инструментом. А возможности для его пополнения у страны фактически неограниченные.

болгария

казахстан

болгария, минприроды, федрезерв, казахстан, золото, биржевые цены на золото