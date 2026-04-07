"Только Россия сможет". Мир потерял сырье, которое важнее нефти и газа

"Только Россия сможет". Мир потерял сырье, которое важнее нефти и газа - 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T07:07+0300

МОСКВА, 7 апр —ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создал проблемы с поставками гелия. Важного для высокотехнологичных отраслей элемента отчаянно не хватает, а в России мощностей для его производства — с избытком. Какую выгоду это может принести, разбирался Прайм.Новая эра дефицитаКатар обеспечивал около трети мирового рынка гелия.Промышленный комплекс в Рас-Лаффане, крупнейшее предприятие по производству сжиженного природного газа, пострадал от иранских ударов. Минус 17% мощностей, 12,8 миллиона тонн СПГ в год. Поскольку гелий — побочный продукт переработки газа, тут тоже минус — 14%.Руководство QatarEnergy объявило форс-мажор и предупредило, что на восстановление уйдет от трех до пяти лет, а ущерб достигнет 20 миллиардов долларов.Катар экспортировал практически весь гелий через Ормузский пролив. Жизненно важная артерия фактически парализована из-за боевых действий. Танкеры стоят. Запахло дефицитом.Медицина и микрочипы под угрозойАналитики характеризуют это как системный шок. Гелий незаменим в двух ключевых сферах. В медицине он используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ. На здравоохранение приходится около 30-33% мирового потребления гелия, и у больниц гораздо меньше возможностей сгладить перебои в поставках, чем у производителей чипов.В производстве полупроводников гелий тоже критически важен: он применяется в литографии, охлаждении оборудования и создании сверхчистой среды. Без него невозможно производить современные микросхемы.Ведущие мировые производители чипов — TSMC, Samsung и Intel — уже предупреждают о рисках. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что дефицит может привести к срыву выпуска не только процессоров, но и беспилотников.Все это тут же сказалось на ценах. Индикатором масштабов кризиса стал Китай, импортирующий около 85% потребляемого гелия.Цены на импорт с конца февраля там выросли на 22%. Однако отраслевые эксперты предупреждают: это только начало. Настоящее подорожание ждет рынок в апреле, когда закончатся текущие запасы.По словам президента консалтинговой компании Kornbluth Helium Consulting Фила Корнблюта, спотовые цены на гелий с начала кризиса примерно удвоились. Bank of America оценил их рост в 40%.Уникальный шанс РоссииГлавные производители гелия в мире, кроме Катара, — США, Алжир и Россия. В Соединенных Штатах извлечение гелия постепенно падает. В Алжире возможности для расширения поставок довольно скромные. Также значимы Польша и ряд других стран, но их объемы несопоставимы.На этом фоне Россия остается почти безальтернативным игроком. "По доказанным и прогнозным запасам гелия наша страна занимает четвертое место в мире с 6,8 миллиарда кубов. По прогнозам специалистов ИНГГ СО РАН, к 2030-му Россия сможет производить до 80 миллионов кубов гелия в год и занять до 35-45% мирового рынка", — говорит профессор кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Игорь Сергеев.Как отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов, запасы российского гелия достигают семи миллиардов кубометров, а выпуск в 2025-м превысил 17 миллионов кубометров — и это не предел."Фактически только Россия сегодня может удовлетворить потребности всех потребителей — от Японии, Китая, Тайваня и Южной Кореи до Европейского союза, тогда как возможности США и Алжира крайне ограниченны", — поясняет Хазанов.Основные запасы гелия в России сосредоточены в углеводородных месторождениях: Чаяндинском, Ковыктинском, Астраханском и Ярактинском. Ключевой проект —Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который после выхода на полную мощность сможет производить до 60 миллионов кубов гелия в год.Российские предприятия не только полностью обеспечивают внутренние потребности, но и имеют значительный экспортный потенциал, говорит доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. В прошлом году Россия увеличила производство гелия на треть, и это лишь начало."Вследствие ограничения глобального предложения мировые цены на гелий будут повышаться, и это положительный факт для нашей страны", — отмечает Прикладова.Китайское направление: главный приоритетОсновным рынком сбыта для России станет Китай, который вынужден искать замену катарским поставкам. В 2024 году российские поставщики устойчиво заняли второе место после катарских, а в конце 2025-го — вплотную приблизились к лидеру, выйдя на уровень 330 тонн в декабре.По словам Лолы Огрель, руководителя проекта департамента консалтинга "Аналитического центра ТЭК", сохранение поставок в КНР на уровне 300-350 тонн в месяц (3600-4200 тонн в год) позволит России полностью заменить выпадающие объемы из Катара.Кроме того, российский гелий более конкурентоспособен по цене: в прошлом году средняя стоимость для китайских потребителей была 64,5 доллара за килограмм против 100 долларов за катарский. Более короткое транспортное плечо также дает преимущество.Основная проблема — в логистике и санкционных ограничениях. Существует риск недостатка специализированных контейнеров для транспортировки газа и задержек международных платежей. Однако потенциальные покупатели, в том числе из недружественных стран, пойдут на все ради поддержки своей промышленности."При этом все дополнительные издержки можно будет переложить на покупателей", —отмечает Прикладова.Она добавила, что рост экспортных цен может быть ограничен условиями долгосрочных контрактов с действующими покупателями. Поэтому российским предприятиям выгоднее выходить на новые рынки, заключая новые договоры с учетом сложившейся конъюнктуры.

