https://1prime.ru/20260421/poezd-869321400.html

В Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда

В Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда - 21.04.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда

Задерживается 23 пассажирских поезда из-за повреждения инфраструктуры станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства, сообщила | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T10:28+0300

2026-04-21T10:28+0300

2026-04-21T10:28+0300

бизнес

россия

москва

новороссийск

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

https://cdnn.1prime.ru/img/76702/55/767025598_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2f0212654295355218cbd5a0ae79cf25.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Задерживается 23 пассажирских поезда из-за повреждения инфраструктуры станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК). "О движении поездов в Ростовской области. Из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля, в настоящее время с опозданием до 7 часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда", - говорится в сообщении. Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург - Кисловодск, № 126 Москва - Новороссийск, № 138 Нижний Новгород - Кисловодск, № 326 Пермь - Новороссийск, № 36 Санкт-Петербург - Адлер, № 84 Москва - Адлер, № 4 Москва - Кисловодск, № 418 Самара - Адлер, № 122 Санкт-Петербург - Новороссийск, № 12 Москва - Анапа, № 104 Москва - Адлер, № 152 Москва - Анапа, № 252 Санкт-Петербург - Владикавказ, № 30 Москва - Новороссийск, № 102 Москва - Адлер, № 143 Кисловодск - Москва, № 11 Анапа - Москва, № 125 Новороссийск - Москва, № 339 Новороссийск - Нижний Новгород, № 49 Кисловодск - Санкт-Петербург, № 249 Новороссийск - Москва, № 121 Новороссийск - Санкт-Петербург, № 29 Новороссийск - Москва, добавили в ФПК. Уточняется, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В настоящее время по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в 11 поездов, отметили в ФПК.

москва

новороссийск

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, новороссийск, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания