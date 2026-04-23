"Тройной удар". Банк России собирается в очередную атаку на цены

Инфляция замедляется, да и ожидания населения на этот счет стали оптимистичнее. Однако это не перелом — скорее, техническая пауза. Рубль укрепился, сезонные... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T07:07+0300

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Инфляция замедляется, да и ожидания населения на этот счет стали оптимистичнее. Однако это не перелом — скорее, техническая пауза. Рубль укрепился, сезонные овощи подешевели, а бизнес замер в ожидании заседания Банка России по ставке 24 апреля. Чем все обернется для кошельков россиян, разбирался "Прайм".Осторожный нольС 7 по 13 апреля индекс потребительских цен, по данным Росстата, — 100,00%, то есть полное отсутствие роста. В последний раз такое наблюдалось почти два года назад. Для сравнения: неделей ранее инфляция была 0,19%, а в январе недельные показатели достигали 1,26%.Годовая инфляция замедлилась до 5,86% — это нижняя граница базового прогноза Банка России на первый квартал (5,8–6,8%). С начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала года —на 3,15%.Вслед за ценами поползли вниз и инфляционные ожидания. По данным опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, в апреле ожидаемая населением инфляция на следующие 12 месяцев опустилась до 12,9%. Как отмечает Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии, это позитивный, но ограниченный сигнал."В динамике этого показателя всегда есть определенная инерция, ведь людям нужно время, чтобы изменить привычки и модели поведения", — поясняет он.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила намерение регулятора подвести черту под периодом высокой инфляции. По ее словам, уже во второй половине 2026-го устойчивый, очищенный от сезонных и разовых скачков показатель инфляции должен прийти в норму. ЦБ ожидает, что он вернется к целевым четырем с половиной — пяти процентам к концу года.Три удара по ценамНулевая недельная инфляция — результат не одной, а сразу нескольких причин. Александр Миленков, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова, выделяет три ключевых фактора, которые сошлись воедино в апреле.Кроме этого, сейчас наблюдается откат цен, поднявшихся в марте из-за конфликта на Ближнем Востоке. Зато подешевели турпоездки — немногие отваживаются на них в нынешнее неспокойное время.Приятный сюрприз без обещанийВ целом ситуация значительно лучше недавних прогнозов. Но нулевая динамика — не более, чем приятный сюрприз, уверены эксперты. Чтобы проследить тенденцию, нужно устойчивое замедление хотя бы несколько недель подряд.Пока же мы имеем дело скорее со статпогрешностью. Как поясняет Еремкин, методика расчета оперативной статистики основана на сильно урезанной корзине товаров и услуг, поэтому не дает полной и окончательной картины. Окончательные выводы о динамике инфляции можно будет делать только по итогам целого месяца.Пока же эксперты осторожно предрекают, что снижение цен продолжится. Фрукты и овощи будут падать в цене. Эстафету уже подхватили свинина, молочные продукты и сливочное масло. И даже элитный продукт — красная икра — в первом квартале подешевел на 14%.Следующие кандидаты — импортные товары длительного пользования (при сохранении крепкого рубля и отсутствии новых логистических проблем). Уйдет наценка на отдельные виды бытовой техники. "При сохранении сдержанного потребительского спроса продавцы могут снижать цены для привлечения покупателей", — говорит Миленков.Торопиться не будутВсе это обостряет главную интригу недели: какое решение примет совет директоров Банка России в пятницу. Сейчас ключевая ставка — 15%. Большинство экспертов сходится во мнении, что регулятор продолжит плавное снижение на 0,5% и обойдется без резких движений.Такой вывод делают на основании анализа большинства индикаторов — кредитной активности, инфляционных ожиданий, динамики денежных агрегатов. Более существенное снижение вряд ли возможно из-за сохранения неопределенности и роста дефицита бюджета. На Ближнем Востоке неспокойно, цены на нефть волатильны, санкции ограничивают пространство для маневра. Да и инфляция ползет вниз пока очень вяло.Но замораживать ставку регулятор без очень веских причин тоже не станет. Во-первых, это будет означать изменение анонсированного курса на плавное замедление. Во-вторых, низких ставок ждет экономика. Два месяца подряд российский ВВП снижается, в целом за январь-февраль сократился на 1,8%. Причин много, среди них — длительный период высоких ставок."В этой ситуации осторожность ЦБ будет выглядеть логичным продолжением текущего курса без сигналов об изменении политики. Регулятор продолжит демонстрировать осторожность и приверженность борьбе с инфляцией", — уверен Еремкин.Если все пойдет гладко, к концу года ключевая ставка будет 12-14%. Это базовый прогноз, широкая вилка которого объясняется массой труднопредсказуемых факторов. Основные драйверы замедления — крепкий рубль, жесткая ДКП и сезонность — могут смениться противоположными при первом же внешнем шоке. В этом случае Банк России быстро отреагирует сообразно ситуации.

