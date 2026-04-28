В АТОР рассказали о бюджетных направлениях отдыха в Африке летом

Самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хаммамет в Тунисе: цена недельного тура на двоих середине июня с завтраками начинается от 180...

2026-04-28T13:36+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хаммамет в Тунисе: цена недельного тура на двоих середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Тунис, а точнее курорт Хаммамет, – это самое доступное африканское направление из представленных. Это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей", - сделали вывод в АТОР, сравнив пять африканских стран. Вторым доступным по цене направлением является Марокко. В туроператоре Space Travel, на которого ссылаются в ассоциации, отмечают, что стоимость недельного тура на двоих в середине июня начинается от 210 тысяч рублей. В Anex же приводят цену экскурсионного тура в конце мая - 272 тысячи рублей. "Как добраться: у Туниса и Марокко есть важное преимущество – прямые рейсы из России", - отмечают там. В АТОР подчеркивают, что абсолютным хитом и лидером по динамике спроса в 2026 году среди представленных африканских стран стал Занзибар. "По данным Space Travel, цена на неделю с завтраками в середине июня – от 220 тысяч рублей на двоих", - сообщают в ассоциации. При этом отдых в Кении в аналогичный период может начинаться от 260 тысяч рублей. Отмечается, что это направление набирает популярность, при этом главное преимущество – удобное сочетание пляжного отдыха и доступа к африканскому сафари. "Как добраться: по аналогии с Занзибаром, только стыковочные рейсы турецкими и эфиопскими авиалиниями через Стамбул и Аддис-Абебу, а также ближневосточными перевозчиками через Дубай, Маскат и Доху (когда полеты возобновят)", - отмечают в ассоциации. В свою очередь в ЮАР можно отправиться в недельный тур в середине июня по цене также от 260 тысяч рублей на двоих. При этом в АТОР обращают внимание на то, что это не пляжное направление и сюда едут за экскурсиями и сафари. "Это более дорогой продукт, но спрос на него растет", - заключили там.

