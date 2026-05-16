Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель, пишут СМИ

2026-05-16T16:58+0300

БЕРЛИН, 16 мая - ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на отраслевых аналитиков. "Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса (на Ближнем Востоке - ред.), составляет 50 на 50", - цитирует издание эксперта международной финансовой платформы Seeking Alpha Майкла Фитцсиммонса. По оценкам портала MarketWatch, такой сценарий грозит стать "катастрофой для мировой экономики". Аналитики предупреждают о неизбежном взрывном росте цен на топливо, дефиците поставок и хаосе в авиаперевозках, особенно в период летних каникул. Как отмечают эксперты, из-за эскалации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив сейчас проходит лишь около 800 тысяч баррелей нефти в день вместо прежних 20 миллионов. Возникший гигантский дефицит сырья в размере более 12 миллионов баррелей в сутки до сих пор удавалось сдерживать за счет распечатывания стратегических хранилищ, однако этот ресурс практически исчерпан. "Рыночные буферы были почти полностью израсходованы за последние 70 дней. Это (использование запасов - ред.) может продолжаться лишь ограниченное время", - приводит Bild мнение старшего научного сотрудника Атлантического совета Бена Кэхилла, который указал на резкое падение глобальных запасов нефти весной этого года. При этом главными бенефициарами энергетического кризиса остаются крупнейшие американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, чьи основные производственные мощности удалены от зоны боевых действий, резюмирует издание. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

