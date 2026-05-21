В Тольятти запустили импортозамещающее производство генераторов для Lada

В Тольятти запустили импортозамещающее серийное производство генераторов для машин Lada
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Компания "НПК Автоприбор Искра" (входит в группу "Автоприбор") запустила в Тольятти импортозамещающее серийное производство генераторов для автомобилей Lada Vesta, Largus и Granta, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП).
"Компания "НПК Автоприбор Искра", входящая в группу "Автоприбор", запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее серийное производство автомобильных генераторов. Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тыс. изделий в год. Продукция предназначена для Lada Vesta, Largus и Granta", - говорится в сообщении.
Общие инвестиции в проект составили 763 миллиона рублей, из них большую часть в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
"На запуск в Тольятти нового производства генераторов Фонд развития промышленности предоставил 567 млн рублей под 3% годовых по программе "Автокомпоненты". Самарская область сегодня – абсолютный лидер по числу поддержанных нами проектов в этом направлении. При финансовом участии ФРП в регионе разрабатывают и производят широкую линейку комплектующих для автомобилей: от двигателей до панелей приборов, фар, сидений и колес", – рассказал директор ФРП Роман Петруца.
Средства займа ФРП направлены на приобретение линии сборки ротора, сборки статора и финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции – стенд проверки на долговечность, разрывную машину и оснастку.
"Автомобильная промышленность ввиду ее особой социальной и экономической значимости несомненно является для всех нас одной из наиболее приоритетных, когда речь идет о поддержке инициатив по развитию производства", – отметил замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский, чьи слова приводятся в сообщении ФРП.
Замминистра напомнил, что Минпромторг при помощи ФРП для решения этих задач задействует множество общесистемных мер поддержки - механизм кластерной инвестиционной платформы, специальные инвестиционные контракты, льготные займы.