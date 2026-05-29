В Астане проходит заседание ВЕЭС с участием Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T12:05+0300

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер принимает участие в мероприятиях саммита ЕАЭС. Заседание ВЕЭС началось со встречи в узком формате, в ней участвуют лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ожидается, что участники заседания в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в ЕС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, к нему подключатся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Нынешнее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли. Евразийский экономический союз был создан 12 лет назад. За время существования ЕАЭС совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.

