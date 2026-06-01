"Вприпрыжку в Европу". Медведев раскритиковал подход Армении к ЕАЭС

2026-06-01T15:28+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), зарабатывая на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза сравнил реакцию Пашиняна на призыв провести референдум о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС с формулой Льва Троцкого "ни войны, ни мира, а армию распустить"."Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах союза. Молодец, конечно", - написал Медведев на платформе "Макс".Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, и это решение должен будет принять народ Армении путем референдума. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на прошедшем саммите ЕАЭС в Казахстане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

