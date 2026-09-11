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АТОР назвала любимые города России у китайских туристов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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АТОР назвала любимые города России у китайских туристов
АТОР назвала любимые города России у китайских туристов - 11.09.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала любимые города России у китайских туристов
Помимо основных туристических центров России, туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье, рассказала РИА Новости в рамках седьмого российско-китайского... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:24+0300
2026-09-11T15:25+0300
туризм
бизнес
россия
китай
мурманск
приморье
борис титов
атор
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Помимо основных туристических центров России, туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье, рассказала РИА Новости в рамках седьмого российско-китайского предпринимательского форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Приморье", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о любимых городах России у туристов из КНР. Помимо этого она обратила внимание и на все приграничные регионы - Хабаровский край и Амурский край, а также Байкал. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре, затем стороны продлили безвизовый режим до конца 2027 года. Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, говорил накануне спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. VII Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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туризм, бизнес, россия, китай, мурманск, приморье, борис титов, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МУРМАНСК, Приморье, Борис Титов, АТОР
15:24 11.09.2026 (обновлено: 15:25 11.09.2026)
 
АТОР назвала любимые города России у китайских туристов

Ломидзе: туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Помимо основных туристических центров России, туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье, рассказала РИА Новости в рамках седьмого российско-китайского предпринимательского форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Приморье", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о любимых городах России у туристов из КНР.
Помимо этого она обратила внимание и на все приграничные регионы - Хабаровский край и Амурский край, а также Байкал.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре, затем стороны продлили безвизовый режим до конца 2027 года.
Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, говорил накануне спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
VII Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙМУРМАНСКПриморьеБорис ТитовАТОР
 
 
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