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Киргизия предложила ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Киргизия предложила ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ
Киргизия предложила ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ - 02.10.2026, ПРАЙМ
Киргизия предложила ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ
Киргизия предлагает странам ЕАЭС проработать порядок оперативного обмена информацией о ситуации с дефицитом нефтепродуктов, сообщил премьер республики Адылбек... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:56+0300
2026-10-02T14:57+0300
нефть
киргизия
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Киргизия предлагает странам ЕАЭС проработать порядок оперативного обмена информацией о ситуации с дефицитом нефтепродуктов, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев. "До завершения формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов предлагаю комиссии (ЕЭК, - ред.) совместно с уполномоченными органами государств-членов проработать порядок оперативного обмена информацией и проведения консультаций при возникновении рисков дефицита отдельных видов нефтепродуктов", - заявил глава кабмина на межправсовете ЕАЭС. По его словам, такой порядок мог бы предусматривать раннее информирование о снижении объемов производства и рисках поставок, связанных с плановыми и вынужденными мерами, а также координацию возможных решений по корректировке согласованных объемов взаимных поставок и использованию альтернативных маршрутов снабжения. "Формирование общего рынка энергоресурсов является фундаментом энергетической безопасности союза. От стабильности поставок и доступности энергоресурсов напрямую зависят производство, транспорт, цены и в конечном итоге благосостояние людей. Нам нужно нивелировать негативное влияние дестабилизации глобальных энергетических рынков на экономики наших стран", - уточнил премьер. Касымалиев подчеркнул необходимость продолжать тесное взаимодействие в сфере энергетических ресурсов и эффективно использовать имеющийся потенциал государств-членов, обеспечивая надежность и устойчивость поставок. "Мы искренне признательны нашим партнерам за своевременную и постоянную поддержку Кыргызстана поставками нефтепродуктов. Это наглядный пример того, зачем нам нужны общие рынки на практике, а не только в виде концепций", - подытожил глава кабмина.
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нефть, киргизия, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк
Нефть, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
14:56 02.10.2026 (обновлено: 14:57 02.10.2026)
 
Киргизия предложила ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ

Премьер Киргизии предложил ЕАЭС оперативно обмениваться информацией о дефиците ГСМ

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Киргизия предлагает странам ЕАЭС проработать порядок оперативного обмена информацией о ситуации с дефицитом нефтепродуктов, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев.
"До завершения формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов предлагаю комиссии (ЕЭК, - ред.) совместно с уполномоченными органами государств-членов проработать порядок оперативного обмена информацией и проведения консультаций при возникновении рисков дефицита отдельных видов нефтепродуктов", - заявил глава кабмина на межправсовете ЕАЭС.
По его словам, такой порядок мог бы предусматривать раннее информирование о снижении объемов производства и рисках поставок, связанных с плановыми и вынужденными мерами, а также координацию возможных решений по корректировке согласованных объемов взаимных поставок и использованию альтернативных маршрутов снабжения.
"Формирование общего рынка энергоресурсов является фундаментом энергетической безопасности союза. От стабильности поставок и доступности энергоресурсов напрямую зависят производство, транспорт, цены и в конечном итоге благосостояние людей. Нам нужно нивелировать негативное влияние дестабилизации глобальных энергетических рынков на экономики наших стран", - уточнил премьер.
Касымалиев подчеркнул необходимость продолжать тесное взаимодействие в сфере энергетических ресурсов и эффективно использовать имеющийся потенциал государств-членов, обеспечивая надежность и устойчивость поставок. "Мы искренне признательны нашим партнерам за своевременную и постоянную поддержку Кыргызстана поставками нефтепродуктов. Это наглядный пример того, зачем нам нужны общие рынки на практике, а не только в виде концепций", - подытожил глава кабмина.
 
НефтьКИРГИЗИЯЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияЕЭК
 
 
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